42! – Ideen zum Rollenspiel mit Karten > Rollenspiele, SONSTIGE SYSTEME

„42! – Ideen zum Rollenspiel mit Karten“ ist eigentlich ein Begleitbuch für das Universalrollenspiel „Idee!“. Es beschreibt verschiedene Möglichkeiten, die Karten anstatt eines anderen Regelwerks einzusetzen, und erklärt zusätzlich viele andere Techniken, die jedes Spiel unterstützen können. Da die Karten einen ganz ähnlichen Aufbau wie Tarotkarten haben, werden die „Idee!“-Karten nicht zwangsläufig benötigt. Das Buch ist auch ohne sie eine wahre Fundgrube an guten Ideen. von Amel Das „Idee!“-Kartenspiel besteht aus 42 Karten mit unterschiedlichen Abbildungen und Bezeichnungen. Wie erwähnt sind Ähnlichkeiten zu Tarotkarten vorhanden und – wie wir im Buch erfahren – auch kein Zufall. Es gibt zwei Versionen: „Idee! Ad Astra“ arbeitet mit Sternbildern. Jede Karte zeigt eine Sternformation, den Namen des Sternbildes und zwei Bezeichnungen, jeweils von einer anderen Seite lesbar. Ein Sternbild ist beispielsweise „Der Adler“. Liegt das Bild richtig herum, steht oben auf hellem Hintergrund „präzise“; die negative Auslegung des Adlers kann man lesen, wenn die Karte falsch herum liegt, dann steht dort auf dunklem Hintergrund „abgehoben“. „Idee! Szenario“ liefert ein Bild einer typischen Situation (z. B. saufende Zwerge), zwei Sinnsprüche kombiniert mit einem Verb und ebenfalls einen erklärenden Namen. „Der Troll“ zeigt einen plumpen, großen Humanoiden unter einer Brücke. Richtig herum liegend lässt die Karte verlauten: „Ein gutes Wort kann Steine brechen – poltern –“. Verkehrt herum liest man „Den Kopf verlieren – verschlingen –“. Ich finde letztere wesentlich inspirierender, Astrologie-affine Spieler sehen das bestimmt anders.



Je nachdem ob eine Karte aufrecht oder verkehrt herum liegt, gibt es also verschiedene Interpretationsmöglichkeiten – normalerweise positiv und negativ auslegbar. Im Vergleich zu Tarotkarten stehen die Bezeichnungen direkt auf den Karten anstatt im erklärenden Begleitbuch. Natürlich sind auch die Themen und Bezeichnungen selbst andere. Damit ist „Idee!“, wie uns auch Autorin Daniela Festi zu Beginn des Buches versichert, einfacher im Rollenspiel einsetzbar als Tarotkarten. Dennoch lässt sich jede Art von Inspirationskarten verwenden. Es gibt ja nicht nur „Idee!“ und Tarot. Seit Jahren werden für Rollenspiele solche Karten produziert. Egal, ob das „Tarokka-Deck“ für „Castle Ravenloft“, die „Everway“-Karten, „Inrah“ oder die „Harrow“-Karten – Karten, die Ideen liefern, gibt es zuhauf. Auch wenn das vorliegende Buch mit den „Idee!“-Karten als Grundlage arbeitet, sollte sich niemand davon abhalten zu lassen, es auch dann zu lesen, wenn er diese nicht besitzt.



Das Buch ist eingeteilt eingeteilt in 42 Abschnitte und ein paar Anhänge. Autorin Festi bezeichnet passend zum Spiel jeden Abschnitt als Idee. Da ja praktisch alles als Idee bezeichnet werden kann, passt es auch meistens. Ungefähr die Hälfte der Ideen beschäftigen sich mit der Nutzung der Karten als Regelwerk. So ein Spiel ist zwangsläufig sehr erzählerisch. Soll das Regelwerk einen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte haben, wird eine Karte gezogen und die Gruppe interpretiert sie entsprechend. Ob eine Aktion gelingt oder nicht, kann etwa darüber entschieden werden, ob eine Karte aufrecht liegt oder verkehrt herum. Wer die Karte interpretiert, was man über die Karten entscheidet und viele andere Möglichkeiten werden gründlich betrachtet.



Die nächsten Ideen beschäftigen sich mit der Konstruktion von Abenteuern. Hier wird es für diejenigen interessant, die lieber würfeln oder eigene Regelwerke verwenden. Frau Festi geht im Detail auf verschiedene Abenteuerstrukturen ein und erklärt, wie man die jeweiligen Bestandteile auf der Grundlage von Karten entwickeln kann. Sie hat sich offenbar gründlich mit der Thematik auseinandergesetzt und behandelt kurzweilig und gut strukturiert viele interessante Gesichtspunkte. Sie beschreibt beispielsweise verschiedene eigentlich für das Tarot gedachte Legearten, die zur Abenteuergestaltung umgedeutet werden können. Dieses Kapitel ist für mich das Highlight des Buches.



Als Inspirationswerkzeuge können die Karten natürlich nicht nur zur Abenteuergestaltung eingesetzt werden. Die nächsten beiden Kapitel bieten Ideen zur Gestaltung von Rollenspielwelten oder Spielfiguren. Festi analysiert die benötigten Bestandteile und bietet entsprechende Erklärungen und Legeschemata. Auch diese beiden Kapitel zeigen, dass sie sich mit dem Thema auskennt und stehen dem vorigen an Qualität in nichts nach.



Abschließend folgen ein paar Anhänge. Der längste erklärt ein komplettes Regelwerk mit Karten. Ein Glossar und Quellenangaben (keine Selbstverständlichkeit im Rollenspielbereich) sind ebenfalls vorhanden.



Das Design des Buches verströmt esoterisch angehauchten Hippie-Charme. Verschiedene Realitätsblasen hängen auf dem Cover als Früchte an einem Baum. Auf der Rückseite des Buchs beißen sich zwei umeinandergeschlungene Schlagen in den Schwanz und bilden einen Kreis. Das Innendesign ist vollfarbig; die Seiten haben Holzmaserung als Hintergrund. Wir haben sogar geflochtene bunte Bänder als Seitenbegrenzung. Sinnschwangere Überschriften wie „Die Frage ist die Antwort“ oder „Aller Anfang ist leicht“ tun ihr Übriges, um das Gesamtkonzept zu untermauern. All das ergibt einen ganz eigenen, konsequent durchdachten Stil, den man allerdings mögen muss. Die Bindung des DIN-A5-Taschenbuchs scheint stabil zu sein. Die Buchecken sind abgerundet, was einen angenehmen Effekt auf das Buch als Objekt hat.



Alles zusammen ergibt ein rundes, durchdachtes Werk, das mehr Ideen liefert als manches fette Quellenbuch. Hier ist viel Hirnschmalz eingeflossen. Man kann der Autorin nur zu einem hervorragenden Buch gratulieren.



Fazit: Das Buch liefert Anweisungen wie man Inspirationskarten für Rollenspiel einsetzen kann – angeführt natürlich von den namensgebenden „Idee!“-Karten, die auch in den vielen Beispielen genutzt werden. Ein komplettes Rollenspielsystem wird erklärt. Da es komplett über Karteninterpretation läuft, ist es rein erzählerisch und somit nicht für jeden geeignet. Dennoch liefert das Regelwerk und die dazugehörigen Erklärungen hervorragende Ideen auch für andere Rollenspielstile. Die zweite Hälfte des Buches beschäftigt sich mit Abenteuer-, Welten- und Figurengestaltung und analysiert alle drei Punkte hervorragend. Wer sich für ein Erzählrollenspiel mit Karten oder für Rollenspieltheorie im Allgemeinen interessiert, wird viel Freude an dem Buch haben.

42! – Ideen zum Rollenspiel mit Karten

Quellenbuch

Daniela Festi

Flying Games 2017

ISBN: n.a.

??? S., Softcover, deutsch

Preis: EUR 19,95



Artikel zum Weiterlesen Montsegur 1244 (Narrativa) - 23.08.15

