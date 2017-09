App: The Great Tournament > Romane, Spielbücher

Im Königreich Magincia scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Der Adel herrscht, das Volk dient, und regelmäßig stattfindende Turniere halten die Bevölkerung bei Laune. Reisende Ritter und örtliche Kämpfer melden sich an, um Ruhm, Ehre, und handfeste Preisgelder zu gewinnen. Daran teilzunehmen ist der Traum vieler junger Burschen, so auch des Protagonisten dieser Geschichte, der sich heimlich in die Arena seiner Heimatstadt geschlichen hat. von Adaon Für eine Urlaubsreise wollte ich mir ein, zwei Apps zum Spielen herunterladen, die Wartezeiten überbrücken würden und keine Onlineverbindung benötigten. Dabei stieß ich im App Store meines Smartphones, in meinem Fall dem Google Play Store, auf „The Great Tournament“. Der Werbetext verhieß eine „Interactive Fantasy Novel“, die schlecht auf Deutsch übersetzte Beschreibung hielt mich eher zurück, doch die 4,9 Sterne-Bewertung von über 14.000 Bewertern bisher ließ mich die kostenlose App dann doch herunterladen.



Die Geschichte ist auf Englisch verfasst. Von seinem Aufbau her erinnert „The Great Tournament“ an die Abenteuerspielbücher im Stile von „Der einsame Wolf“, allerdings nur entfernt; während bei einem Abenteuerspielbuch ständig Entscheidungen zu treffen sind und die Geschichte dadurch immer wieder Abzweigungen nimmt, ist bei „The Great Tournament“ der Rahmen recht stark vorgegeben. Zumindest ist es im ersten Abschnitt so, denn die Geschichte teilt sich in zwei davon auf.



Im ersten Teil, in welchem man die Entwicklung des 14-jährigen Protagonisten als Knappen eines Ritters in einem Fantasy-Reich verfolgt, kann man nur manchmal Entscheidungen treffen. Diese beeinflussen die Geschichte allerdings stark, und können sich bereits auf das Ende der Geschichte auswirken. Dennoch werden größere Abschnitte der Geschichte erzählt, ohne dass der Leser Einfluss nehmen kann.



Im zweiten Teil, in welchem der Protagonist sich auf das namensgebende „Große Turnier“ vorbereitet, sind die Handlungsmöglichkeiten wesentlich freier. Es stehen viele Tage bis zum Turnier zur Verfügung, und an jedem Tag kann der Leser entscheiden, an welche Orte die Figur reisen und dort, je nachdem was an jenem Ort möglich ist, tun soll. Dabei brauchen die Reisen einige Zeit, und es gibt Ereignisse, die an bestimmten Tagen in bestimmten Orten stattfinden. Auf diese Weise entwickelt sich die Geschichte trotz des großen, vorgegebenen Rahmens jedesmal neu anhand der getroffenen Entscheidungen. So kann sich der Protagonist mit verschiedenen Charakteren anfreunden und sogar romantische Beziehungen eingehen. Das Spiel endet dabei mit dem Großen Turnier und den Ereignissen dort, die die künftige Entwicklung des Königreiches mitbestimmen werden.



Was beim Lesen einzig negativ auffällt, sind die grammatikalischen Fehler, und zwar vor allem deshalb, weil der Text im Allgemeinen recht gut und flüssig geschrieben ist. Ob diese nun durch die Formatierung des Textes in diese App oder eine allzu hastige Umsetzung in den Text gekommen sind: Ich stolperte über einige davon. Das spielte für mich dennoch keine große Rolle. Die Geschichte gefiel mir sehr gut, die Umsetzung war gelungen, und ich hatte bis hierher nicht einmal etwas für die App bezahlt. Tatsächlich war jede Form von Bezahlung freiwillig. Nach dem ersten vollständigen Durchlesen beziehungsweise -spielen gab es eine Wartezeit von 20 Minuten, die ich mit einer Zahlung von 5,49 Euro hätte abschalten können, doch ich hätte auch ohne diese Zahlung das Spiel erneut beginnen können. Allerdings kann der Verfasser durch eine solche Zahlung weitere Werke verfassen, und ich bin schon auf der Suche nach weiteren „Interactive Novels“ im Appstore.



Fazit: Diese App, aus der Laune des Augenblickes heraus heruntergeladen, hat sich als wirkliches Vergnügen herausgestellt. Sie bietet eine leichte Bedienbarkeit, freiwillige Bezahlungsoption und eine spannende Geschichte, bei der ich bis spät in die Nacht dran blieb. Wer die Abenteuerspielbücher als Kind mochte, und über moderate Englischkenntnisse verfügt, wird hier wahrscheinlich Spaß haben!

The Great Tournament

Abenteuerspielbuch-App

Philip Kempton

Choice of Games 2017

ISBN: n.a.

180.000 Wörter, englisch

Preis: kostenlos herunterzuladen, 20 Minuten Wartezeit nach einmaligem Durchspielen, 5,49 Euro, um die Wartezeit abzuschalten



