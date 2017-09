Seattle – Stadt der Schatten (Box) > Rollenspiele, Shadowrun 5

Die Welthauptstadt des Schattenlaufens, die Freistadt der UCAS in den NAN, das Tor zum Pazifik, die Stadt der Konzerne, Standort der Renraku-Arkologie, in welcher die KI Deus erwachte, Stadt im Schatten des Vulkans, Heimat vieler berühmter Shadowrunner. Seattle ist wohl die Stadt, welche im Bewusstsein der meisten Rollenspieler am ehesten mit „Shadowrun“ verbunden wird. Grund genug, einen sehr genauen Blick auf diesen Ort zu werfen. von Adaon Eine Erweiterungs-Box für ein Rollenspielsystem ist immer in bißchen der Griff in eine Wundertüte. Klar, wir erwarten Gutes, sonst hätten wir das Geld nicht investiert, doch wie gut wird es werden? Bei der „Seattle“-Box fällt erstmal das Gewicht positiv auf. Mit satten 1,49 Kilogramm bringt von allen bisherigen „Shadowrun“-Produkten der 5. Edition nur das gebundene Grundregelwerk noch mehr auf die Waage. Der Platz in der Box ist also angenehm ausgefüllt. Neben der wenigen Luft, die noch hineinpasste, sind drei DIN-A4-Hefte, 24 Charakterkarten, eine Kurzgeschichte, zwei Schauplatz- und eine Gangübersichtskarte im DIN-A5-Format sowie zwei DIN-A1-Poster von Seattle und direkter Umgebung enthalten.



Die Poster sind großartig. Das erste ist in dunklen Farben gehalten und zeigt Downtown Seattle bei Nacht, mit leuchtenden Straßen und dreidimensional hervorgehobenen Landschaftsmerkmalen, wie der Space Needle und der Renraku-Arkologie. Das zweite zeigt auf einer Seite Seattle in der Übersicht, mit ein wenig Umgebung. Aufgrund der Größe der Karte sind die Stadtteile und die Highways durch die Stadt sichtbar, und es werden in der Legende mit Zahlen für jeden Stadtteil interessante Orte markiert – Hotels, Bars, Konzernniederlassungen, Krankenhäuser – insgesamt 359 (!) Stück. Auf der zweigeteilten Rückseite wird zum einen Seattle von weit oben gezeigt, mit den umliegenden Gebieten des Salish-Shidhe-Rates, und zum anderen eine Aufnahme von Downtown als Kartenansicht, in welcher die einzelnen Gebäude um den Hafen zu erkennen sind.



Eine DIN-A5-Karte auf Karton mit Seattle und seinen Stadteilen auf der einen Seite sowie einer Auflistung der im Stadtgebiet aktiven Gangs und ihren Revieren auf der anderen, und zwei einseitig bedruckten Auflistungen von Schauplätzen (Name, Was und Wo zu finden) runden die Übersichts-Spielhilfen ab.



Ebenfalls im DIN-A5-Format und auf Karton bieten 24 Charakterkarten mit jeweils einem Bild und einer Hintergrundbeschreibung auf der einen, und sämtlichen Spielwerten einschließlich Zustandsmonitoren und Ausrüstung auf der anderen Seite dem Spielleiter die Möglichkeit, auf die Schnelle einen ausgearbeiteten NSC aus dem Hut zu zaubern oder diesen in einem vorbereiteten Run einzubauen. Die Charaktere sind sehr unterschiedlich und bieten eine Auswahl an möglichen Connections, Verbündeten, Feinden oder Extraktionszielen – je nach Bedarf des Spielleiters.



Die Kurzgeschichte „DocWagon 19“ folgt dem namensgebendem Team während einer Reportage über DocWagon durch die Nacht und die Straßen von Seattle. Die Charaktere treten als glaubwürdige Persönlichkeiten des Jahres 2078 hervor, die Geschichte hat ein starkes Tempo und erzeugt viel Spannung. Oder kurz gesagt: Sie ist wirklich gut, und sie passt perfekt zum „Shadowrun“-Gefühl. Ausserdem wird man an die alternativen Spielsettings im Grundregelwerk erinnert, in welchem unter anderem ein solches Rettungsteam für eine Spielergruppe vorgeschlagen wird, was man ja eigentlich immer schon mal ausprobieren wollte.



Der Erweiterungsband „Im Labyrinth“ dient der Entwicklung von Abenteuern für den Spielleiter. Er bietet acht Locations, ausgearbeitet mit Lageplan-Handouts, vorkommenden NSC und einigen Abenteuer-Ideen. Die zweite Hälfte enthält ein komplettes, fertiges Abenteuer, um die politische Struktur von Seattle zu verändern – ein gewisser Gouverneur hat endlich ausgedient, und je nachdem wie er abtritt könnten die Runner die Zukunft von Seattle mitgestalten. Oder besser noch – sich dafür bezahlen lassen, sie in eine bestimmte Richtung zu schubsen.



„Mächte in Seattle“ gibt auf 52 Seiten einen Überblick über die Machthaber in den verschiedenen Stadtteilen und deren Interessen. Dabei werden Verflechtungen, Rivalitäten, aktuelle Persönlichkeiten im Machtkampf untereinander und einiges mehr auf interessante Art dargestellt, sodass ein Spielleiter ganz nach Wahl seine Spieler an diesem Wissen durch Informationen aus der Matrix, Erzählungen von Connections oder Hinweise eines Auftraggebers teilhaben lassen kann. Auch die Polizeigewalt und deren Interessen und, natürlich, die Konzerne kommen nicht zu kurz (nicht, dass das getrennt wäre). Die jeweilig zu erwartenden Überwachungen auf den verschiedenen Verkehrswegen (und Möglichkeiten, Seattle zu verlassen) runden das Bild ab. Wie immer gibt es hilfreiche Hinweise und interessante Diskussionen durch die Kommentare von JackPoint-Nutzern. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Gang der Halloweeners sich derzeit mit Boden-Luft-Raketen eindeckt? Nur ein kleiner Hinweis an die Vielflieger.



Kernstück der „Seattle“-Box dürfte der Informationsband „Smaragd im Schatten“ sein. Auf 95 Seiten wird nach einem ersten Eindruck Seattles im Groben und Ganzen auf jeden Stadtteil ausführlich eingegangen. Dazu muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass auch in einem „kleinen“ Stadtteil um die hunderttausend Metamenschen leben, und in anderen noch viel mehr – und die Unterschiede zwischen dem ländlichen Snohomisch und dem pulsierenden Nachtleben von Downton, der ruhigen, effizienten Sicherheit für die reichen Einwohner von Bellevue und dem toxischen Boden, der mangelnden Infrastruktur und dem Gestank Redmonds sind gewaltig. Es wäre vielleicht besser, von unterschiedlichen Bezirken als von Stadtteilen zu sprechen, um sich die Entfernungen – sowohl räumlich als auch sozial – zu verdeutlichen.



„Smaragd im Schatten“ bietet nach einer Beschreibung über das allgemeine Bild des jeweiligen Bezirks weitergehende Informationen über das organisierten Verbrechen in diesem Stadtteil, den Möglichkeiten für Einkäufe und Unterkünfte und den Besonderheiten (ob nun besondere Metamenschen, Clubs, Gebiete oder Gebäude), die ein Besucher hier sehen oder erleben kann. Auf die Polizei- und weitere Schutzkräfte des Stadtteils wird gesondert eingegangen, und im jeweils letzten Abschnitt gibt es einige Abenteueraufhänger für den jeweiligen Stadtteil. Das alles wird im Stil von Beschreibungen jeweils eines Bewohners dieses Stadtteiles geschrieben, der Runner und Nutzer von Jackpoint ist, was die einzelnen Abschnitte des Bandes auch vom Stil her angenehm unterscheidet.



Kritik entsteht eigentlich nur beim Blick auf die Artworks der vorgefertigten Charaktere. Und es geht wirklich nur um die Bilder beziehungsweise deren Verwendung, die Charaktere selbst sind im Text gut ausgebaut und beschrieben. Viele der Artworks sind aus bereits erschienen Publikationen bekannt. Manche der Bilder treffen genau zu, doch andere wirken eher hastig ausgewählt. Und wieso das relativ alte Artwork einer Norm-Frau, die BTL verwendet, als Charakterbild für eine blauhäutige, vierarmige Köchin verwendet wurde, wird mir auch nach einiger Zeit nicht klar. Ausserdem hätte man sich für das erste Poster und die beiden Schauplatz-Übersichtskarten noch etwas für die Rückseite gewünscht. Aber das ist dann auch schon alles.



Fazit: Seattle. Wie es das eigentliche Quellenbuch in der Box sagt: Smaragd im Schatten. Geld, funkelndes Licht, tiefe Schatten, Schönheit und scharfe Kanten. Wer als Spielleiter sein Runnerteam durch Seattle jagen möchte, ist mit dieser Box sicherlich gut beraten. Natürlich folgen die hier beschriebenen Ereignisse und Handlungen dem aktuellen Metaplot der „Shadowrun“-Welt, daher kann es durchaus zu kleineren oder größeren Abweichungen zur bereits bespielten Kampagne kommen. Und der Preis ist mit knapp 30,- Euro etwas höher als für „Shadowrun“-Produkte mittlerweile gewohnt – allerdings auch für ein solches Produkt mehr als angemessen! Es wird viel geboten, in guter Übersicht und mit hohem Detailgrad, und so mancher Inhalt lässt sich auch für andere Orte verwenden. Doch wenn der räumliche Schwerpunkt der Kampagne einen größeren Abstand zu Seattle zeigt, muss der Spielleiter beziehungsweise Käufer entscheiden, ob die Informationen den Preis wert sind.

