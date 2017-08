Wie befürchtet! Die Neuen sind nicht zu ertragen. Sie töteten einen Berater und suchten Streit und Meuterey. Wir kehrten zurück zur Insel, wo ihr Stammesführer uns für ihr Betragen Reparationen zahlte. – Logbucheintrag 128

von Dennis Bisenius

„Seafall“ ist ein Legacy-Spiel, das heißt es verändert sich von Partie zu Partie und wird immer weiter gespielt. Im Gegensatz zu „Risiko Evolution“ und „Pandemie Legacy“ ist „Seafall“ allerdings ein Legacy-Spiel, das kein „normales“ Spiel als Basis hat. Er wurde direkt als Legacy-Spiel entwickelt.



In „Seafall“ befehligt jeder Spieler eine Provinz mit einer kleinen Segelflotte. Die Flotten bestehen je aus einem Flaggschiff und einem kleineren Schiff. Mit der Flotte kann man die Flotten seiner Mitspieler angreifen oder man macht sich auf die Suche nach unentdeckten Inseln. Neue und schon entdeckte Inseln kann man mit seiner Mannschaft erkunden oder mit den Ansässigen Handel treiben.



Wenn man eine Insel erkundet, zieht man das Logbuch zu Rate. Auf der ersten Seite im Logbuch ist eine Schatzkarte mit vielen Symbolen. Zu jedem Symbol existiert eine Nummer. Auf den Inseln sind die Symbole auch zu finden. Man entscheidet sich für ein Symbol auf der Insel, an der mindestens eines der eigenen Schiffe liegen. Dieses Symbol (jedes Symbol kommt mehrfach vor) sucht man auf der Schatzkarte, kreuzt das Symbol weg und sucht den Abschnitt mit der Nummer im Logbuch raus. Jeder Eintrag hat einen Fluff-Text und ein Ereignis im Spiel. Hier kann man auf Kannibalen treffen die auf der Jagd sind, dort findet man ein Schmugglerversteck mit wertvollen Waren. Durch das Wegstreichen auf der Schatzkarte wiederholt sich in all den Spielen keines der Ereignisse, was das Spiel immer spannend hält.



Neuentdeckte Inseln werden auf das Spielbrett geklebt und bleiben für zukünftige Spiele an der Stelle. Aber auch die Inseln an sich verändern sich im Laufe der Spiele. So können Spieler Inseln angreifen. Bei jedem Angriff rüstet sich die Insel immer weiter auf, sodass es für genau diesen Spieler immer schwieriger wird, diese Insel anzugreifen. Auch die eigene Provinz und die Schiffe entwickeln sich immer weiter. Hierfür hat jeder Spieler einen Bereich vor sich ausliegen, der den aktuellen Stand anzeigt. Durch Aufkleber und kleine Kärtchen werden die Änderungen festgehalten.



Die Spielrunden sind in fünf Phasen unterteilt:



In der ersten Phase kann man einen Schatz kaufen, der einem Ruhm bringt, oder man stellt einen Berater ein.



In der zweiten Phase darf man einen Berater aktivieren. Der Berater ist für das restliche Jahr verbraucht und gibt einen in der Runde, in der er aktiviert wurde, einen Vorteil. Zum Beispiel man kann ein Gebäude in seiner Provinz günstiger bauen oder man bekommt einen Bonus auf einen Angriff.



In der dritte Phase entscheidet man sich für eine der vier Gilden. Dies entscheidet, welche Aktionen man in dieser Runde zur Verfügung hat. Es gibt die Händlergilde, die Baumeistergilde, die Entdeckergilde und die Soldatengilde. Jede Gilde hat drei mögliche Aktionen, wobei man nur zwei der drei Aktionen durchführen darf. Dies kann segeln, einen Ort überfallen, Waren verkaufen, Gebäude errichten und/oder Steuern einnehmen sein. Dies sind nur ein paar der möglichen Aktionen.



In der vierten Phase führt man seine Aktionen aus.



In der letzten Phase fordert man so genannte Meilensteine ein. Meilensteine sind Ziele, die man im Spiel erfüllen muss, um das Spiel zu einem Ende zu bringen. Die Meilensteine ändern sich von Spiel zu Spiel. Allerdings gewinnt nicht derjenige, der als erstes den letzten Meilenstein erreicht hat, sondern derjenige, der am Ende den meisten Ruhm hat.



Fazit: „Seafall“ ist ein großartiges Spiel. Idealerweise spielt man das Spiel mit einer festen Gruppe, aber man kann auch in einer wechselnden Gruppe spielen. Das Spielmaterial ist in einer sehr guten Qualität. Es gibt neben den Schatztruhen-Boxen auch noch sechs Erweiterungs-Boxen. Die Erweiterungen sind geschlossen und man weiß nicht, was passiert, wenn man diese freischaltet. Es können unter anderem neue Gebäude oder neue Spielregeln auftauchen. So entwickelt sich das Spiel immer weiter. Sobald man eine gewisse Anzahl Spiele hinter sich gebracht hat, steht der Gewinner des Spiels fest. Ab dem Zeitpunkt verändert sich das Spiel in weiteren Runden nicht weiter.