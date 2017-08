Das Rollenspiel „Seelenfänger“ gibt es jetzt bereits einige Jahre. Neu ist aber die Konvertierung auf „Fate Core“-Regeln, die im Laufe diesen Jahres bei der Redaktion Phantastik veröffentlicht werden wird. Mit „Frühnebel“ liegt nun ein erster Appetitanreger vor.

von André Frenzer

Die erste Edition von „Seelenfänger“, die noch immer gratis heruntergeladen werden kann, verwendete ein eigenes Regelsystem, das – grob zusammengefasst – auf W6 und größeren Würfelpools basierte. Für die umfangreiche Überarbeitung und Neuveröffentlichung bei einem renommierten Verlag entschieden sich die Macher, auf ein bewährtes und bekanntes Regelwerk umzusatteln – „Fate Core“. Der nun veröffentlichte Schnellstarter „Frühnebel“ erlaubt einen ersten, kurzen Einblick.



Dabei ist „Frühnebel“ kein Schnellstarter im herkömmlichen Sinne, sondern ein „Starter-Szenario“. Tatsächlich werden die Regeln des Spiels auf gerade einmal drei Seiten grob zusammengefasst. Das ist gerade bei einem recht abstrakten System wie „Fate“, das auf dem Reizen und Einsetzen von „Aspekten“ basiert, doch arg wenig. Aber gerade bei „Fate Core“ ist diese Vorgehensweise kein echtes Hindernis, ist doch das gesamte Regelwerk gratis als Download verfügbar. So sei den Machern verziehen, dass sie auf eine umfangreiche Regelerläuterung verzichtet haben und dafür mehr spielbares Material in den Schnellstarter gepackt haben.



Das eigentliche Szenario ist angenehm offen gehalten. Tatsächlich wird die Szenerie – ein Dorf im Osten der Täuscherlande, eingeschlossen von finsteren Nebeln – detailliert beschrieben, was natürlich auch die wichtigsten Einwohner mit einschließt. In dieser morbiden Idylle ereignet sich seit wenigen Wochen Seltsames: Menschen verschwinden, und nun wird auch noch eine der Großbäuerinnen auf dem Dorfplatz von einem unbekannten Monster zerfleischt. Mit diesem Tod wird die Handlung des Abenteuers eingeleitet, die jedoch bewusst völlig offen gehalten wurde. Anhand der Informationen über die Einwohner und ihrer Verhaltensweisen kann sich jede Spielgruppe frei entfalten.



Positiv ins Auge gefallen sind mir außerdem die vielen Abenteuervorschläge und Geheimnisse im Dorf, die dem Spielleiter eine Menge Ideen mit auf den Weg geben, um über das Starter-Szenario hinaus Abenteuer in dieser Region zu erleben. Angenehm komplettiert wird dieser erste Ausblick auf „Seelenfänger“ mit einigen vorgefertigten Spielercharakteren, einer kurzen Beschreibung des Settings der Täuscherlande sowie einigen Kreaturen, die in den finsteren Nebeln lauern. In Summe ist dieses „Starter-Szenario“ damit kaum für Rollenspielanfänger geeignet – zu viele Freiheiten und fast schon zu viele Informationen verquickt mit einer zu kurzen Regelzusammenfassung legen hier die Hürde zu hoch. Das tut der Qualität des Textes für etwas erfahrenere Spieler, die einmal in „Seelenfänger“ hineinschnuppern möchten jedoch keinerlei Abbruch.



Das Heft ist reichhaltig und auf einem angenehm hohen Niveau illustriert, hervorragend lektoriert und auf stabilem Hochglanzpapier gedruckt. Technisch gibt es damit nichts zu meckern. Wer nun Lust auf „Seelenfänger“ bekommen hat, dem sei <a href="http://seelenfaenger-rpg.de" target="_blank">seelenfaenger-rpg.de</a> empfohlen. Neben vielen Hintergrundinformationen finden sich auch zahlreiche Downloads weiterer Abenteuer auf der Seite – und natürlich Informationen über den geplanten Produktfahrplan.



Fazit: „Frühnebel“ ist ein hervorragend aufbereitetes und angenehm offenes Szenario mit einem interessanten Setting. Es ist die ideale Möglichkeit, „Seelenfänger“ anzutesten. Einzig für absolute Rollenspielanfänger ist es kaum geeignet.