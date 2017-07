Istanbul: Brief und Siegel > Brettspiele, Kennerspiele (allgemein)

In der zweiten Erweiterung für „Istanbul“, das Kennerspiel des Jahres 2014 aus dem Hause Pegasus, machen wir uns als Postboten im Auftrag der Botschaft verdient. Zusätzlich hilft uns eine weitere Spielfigur, der Kompagnon, beim Sammeln von Rubinen. von Michael Wilhelm Nach der 2015 erschienenen Erweiterung „Mokka und Bakschisch“ mit vier neuen Orten und der fünften Ware Kaffee, wird „Istanbul“ mit der aktuellen Erweiterung um einen interessanten Mechanismus bereichert. Als lukrative Nebentätigkeit haben die Kaufleute in „Istanbul“ das Überbringen von Briefen an die Ladenbesitzer im Basar erkannt. Diese Briefe bieten eine neue Möglichkeit, an die begehrten (und für den Sieg nötigen) Rubine zu kommen. Dazu müssen die abgelieferten Briefe am Geheimbund (einem von fünf neuen Orten) eingetauscht werden. Als zweite Möglichkeit können sie auch genutzt werden, um einen Bonuszug zu machen.



Die 36 Briefe zeigen auf der einen Seite die Nummer des Zielortes und ein Siegel, auf der anderen Seite zwei Siegel. Die mit verdeckter Nummer gestapelten Briefe werden meist in der Botschaft aufgenommen, offen vor dem Spieler ausgelegt und nach Übergabe am Zielort auf die Seite mit zwei Siegeln gedreht. Dann können 6 Siegel entweder am Geheimbund für einen Rubin eingetauscht oder am Ende des Zuges Briefe mit 3 oder 4 Siegeln für einen Extrazug genutzt werden.



Die zweite wesentliche Neuerung ist der Kompagnon, eine zusätzliche Spielfigur für jeden Spieler, die nach einer ersten Aktivierung am Brunnen zur Verfügung steht, und anstelle der Kaufmann-Figur versetzt und für Aktionen an Orten verwendet werden kann. Bei jeder Brunnen-Aktion landet auch der Kompagnon wieder im Vorrat, um dann erneut zum passenden Zeitpunkt ins Spiel gebracht werden. Das bietet eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten bei der Bewegung im Basar.



Wie bei der ersten Erweiterung wird durch die neuen Orte auch der Basar insgesamt vergrößert. Von den fünf neuen Orten werden zunächst vier benötigt, um die Auslage von 4 x 4 auf 5 x 4 zu vergrößern. Der fünfte Ort, die Katakomben, wird im Spiel mit beiden Erweiterungen (und neun zusätzlichen Orten) für die Auslage 5 x 5 verwendet. Die Katakomben werden dann als Abkürzung zu einem beliebigen Ort im Basar verwendet, was bei großem Spielfeld und deutlich längeren Wegen auch wirklich nötig ist.



Außerdem finden wir in „Brief und Siegel“ noch einen Satz von 28 Bonuskarten, die in der Erweiterung entweder mit den Karten des Grundspiels gemischt oder exklusiv genutzt werden können.



Über das hochwertige Spielmaterial muss nicht viel gesagt werden. Das stimmungsvolle Design passt sich bestens in das Grundspiel ein. Auch die Anleitung für die Erweiterung ist schlüssig und übersichtlich. In Kombination mit der Anleitung des Grundspiels kommt man schnell in die Neuerungen rein. Nach ersten zögerlichen Runden geht auch das Spiel mit den Briefen flüssig weiter, sobald man sich daran gewöhnt hat, die Ziel-Orte in die Bewegung einzuplanen. Alternativ können die Briefe ja auch zum billigeren Kurs in Extra-Züge eingetauscht werden.



Da das Einsammeln und Abliefern der Briefe bei guter Planung und etwas Glück fast nebenher läuft, wird trotz des größeren Spielplans das Spiel nicht länger, sondern sogar spannender und um eine taktische Komponente reicher.



Fazit: Genau so möchte man eine Brettspiel-Erweiterung haben: die Stimmung und das Design des Grundspiels bleiben erhalten und werden um spannende und stimmige Mechanismen erweitert. Wer „Istanbul“ mochte, sollte umgehend mit „Brief und Siegel“ nachlegen.

Brief und Siegel

Brettspiel-Erweiterung für Istanbul

Rüdiger Dorn

Pegasus Spiele 2016

EAN: 4250231709425

Sprache: Deutsch

Preis: EUR 19,99



