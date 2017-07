Operation Avalanche > DVDs

Die angeblich nur vorgetäuschte Mondlandung ist neben der Ermordung John F. Kennedys eine der beliebtesten Verschwörungsgeschichten. In der Found-Footage-Fake-Dokumentation „Operation Avalanche“, die unter wirklich ungewöhnlichen Bedingungen gedreht wurde, erhält ein als Film-Crew getarntes CIA-Team eigentlich aber einen ganz anderen Auftrag. von Michael Wilhelm Im Jahr 1967 befinden sich West und Ost auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und nachdem John F. Kennedy im September 1962 eine konkrete Vorgabe für die Eroberung des Mondes vorgegeben hatte, arbeitet man bei der NASA auf Hochtouren, um die Apollo-Mission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Nur blöd, dass ein sowjetischer Maulwurf im Spiel zu sein scheint. Da wäre es eine kaum vorstellbare Niederlage für die Amerikaner, wenn der Feind es schaffen würde, das Apollo-Programm entweder zu sabotieren oder zu kopieren und als erstes auf den Mond gelangte.



Also schickt die CIA ein Agenten-Team zur NASA, um den Maulwurf zu finden. Da es sich bei den Agenten aber um recht nerdige Filmfreaks handelt, werden sie als Dokumentar-Film-Crew getarnt, um sich so unter aller Augen auf die Jagd nach dem Maulwurf zu machen. Dabei kommen sie einer noch weitaus erschütternderen Angelegenheit auf die Schliche. Der Maulwurf scheint dabei das geringste Problem der NASA zu sein. Und auch die Film-Crew kommt sehr bald in Lebensgefahr. Welche Rolle Stanley Kubrick und sein Meisterwerk „2001: A Space Odyssey“ spielen, sei hier natürlich nicht verraten.



Nicht nur bekommen wir wiederholt Originalaufnahmen aus den 60ern zu sehen, wie beispielsweise John F. Kennedys Ansprache gleich zu Beginn, sondern der Film wurde auch zu großen Teilen an Originalschauplätzen bei der NASA selbst gedreht. Dabei erschlich sich Regisseur Matt Johnson eine Drehgenehmigung, indem er behauptete, man würde eine Dokumentation fürs Film-Studium drehen. Auch sonst ist man es wohl bei der Produktion eher liberal angegangen. Das passt aber gut zum Stil und der Atmosphäre des Films. Witzig ist, dass seit den 60ern bei der NASA die Zeit still zu stehen scheint. Weder am Mobiliar oder den Geräten vor Ort, noch an Kleidung oder Brillen der Belegschaft scheint sich in 50 Jahren etwas verändert zu haben.



Natürlich sind weder Bild noch Ton für heutige Maßstäbe wegweisend. Mit Handkamera und Mikrofon gedreht wäre das auch wenig passend. Dennoch passen sowohl die englische als auch die deutsche Tonspur bestens. An Extras gibt es noch einen Filmtrailer und ein Interview mit dem Regisseur Matt Johnson.



Fazit: Die unter Guerilla-Methoden gedrehte Fake-Doku macht wirklich Spaß. Insbesondere die Verschmelzung von Originalaufnahmen und den eigenen Filmaufnahmen ist stets stimmungsvoll. Und neben der jegliche Verschwörungs-Fans begeisternden Pointe kann „Operation Avalanche“ mit mehreren faszinierenden Meta-Ebenen aufwarten.

Operation Avalanche

USA 2016

Regie: Matt Johnson

Darsteller: Matt Johnson, Owen Williams



Vertrieb: Ascot Elite

Erscheinungsdatum: 13.01.2017



Länge: 94 min.

Bildformat: 1,85:1 (1080P/24FPS)

Tonformat: Englisch, Deutsch (DTS-HD Master Audio 5.1)

Untertitel: Deutsch



Bonusmaterial: Interview, Originaltrailer, Trailershow



Preis: ca. EUR 13,99



Artikel zum Weiterlesen Lautlos im Weltraum – „Silent Running" (Blu-ray / Steelbook) - 07.02.15

