„Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis … Da gab es einen Jungen namens Roan Novachez […], der schon IMMER Pilot werden wollte, dann aber auf der JEDI-AKADEMIE landete. Sein erstes Jahr dort fing ECHT MIES an, wurde dann aber richtig klasse! Dieses [zweite] Schuljahr wird definitiv DAS BESTE ÜBERHAUPT!“ – Und davon handelt Jeffrey Browns Comic-Roman „Star Wars: Jedi-Akademie 2 – Die Rückkehr des Padawan“, der in deutscher Übersetzung vom Panini-Verlag herausgegeben wird. von Simon Ofenloch „Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass mein zweites Jahr auf der Jedi-Akademie ein Kinderspiel sein würde. Und das warʼs anfangs auch … Ich hab zuerst mal einen echt coolen Roboter gebaut, einen Trip auf einen Eisplaneten gemacht und bin so gut es ging Gammys Alien-Kochkünsten ausgewichen. Doch dann wurde alles ziemlich schräg. Das Flugtraining entpuppte sich als total stressig, für meine besten Freunde war ich plötzlich Luft und die Klassenraudies [sic!] versuchen, mich auf die Dunkle Seite der Macht zu ziehen (was eigentlich ziemlich spaßig klingt). Und das gerade jetzt, wo ich dachte alles im Griff zu haben …“ So stellt sich die Situation aus der Sicht von Roan Novachez dar, Ich-Erzähler und Hauptfigur der Handlung, nun Jedi-Schüler im zweiten Schuljahr.



Roan ist zurück, zurück in der etwas anderen Schule, mit dem etwas anderen Lehrplan und den etwas anderen Lehrern, zu denen der unnachahmliche Yoda zählt, außerdem ein Wookiee und ein mürrischer Zabrak namens Mr. Garfield. Neu im Team ist Kantinenkoch Gammy, ein Gamorreaner mit einer ganz eigenen Vorstellung von kulinarischen Köstlichkeiten. Unter denen hat Roan nicht alleine zu leiden. An seiner Seite an der Schule auf Coruscant finden sich Freunde wie Pasha, Bill, Egon und das Mädchen Gaiana, aber auch Fieslinge wie Cronah, Träger einer dunklen Kutte. Neu ist neben Gammy auch Voorpee, ein Voorpak vom Planeten Naboo. Dieses knuddelige Wesen spielt als Klassenhaustier eine entscheidende Rolle. Und Roan gerät in den Bann böser Gefühle. Was ihn von seinen besten Freunden entfernt – und von dem Mädchen, das ihm am meisten bedeutet.



Wird Roan auf den guten Pfad der Hellen Seite der Macht zurückfinden? Das erfährt der Leser wieder über persönliche Briefe, Zeichnungen, E-Mails und Tagebucheinträge von Roan. Und über Comic-Passagen, die den ergänzenden Blick von außen aufs Geschehen präsentieren. Auch der knuffige Ewok-Pilot ist zurück, mit neuen Comic-Geschichten aus der Feder von Roan Novachez.



Jeffrey Browns Zeichenstil ist eher schlicht und reduziert, dazu in Schwarz-Weiß, doch alle Verweise auf Bekanntheiten aus dem „StarWars“-Universum sind gut zu erkennen. Manchmal braucht es keine aufwändige Grafik, um zu überzeugen.



Fazit: In einer direkten Fortsetzung zum ersten Band geht der galaktische Schulspaß in die zweite Runde. Das ist weiterhin ideenreich, sympathisch und von herzlichem Humor. Ein unterhaltsames Buch in bewährter grafischer Gestaltung. Ein inspiriertes Spiel mit „Star Wars“-Motiven und Schul-Klischees, nicht nur für Schüler!

