Deutscher Rollenspielpreis 2017 >

Die Shortlist steht fest



Der Deutsche Rollenspielpreis ist eine Auszeichnung, die sich an deutschsprachige Rollenspielproduktionen richtet. Die Jury hat sich auf eine Shortlist für den Deutschen Rollenspielpreis 2017 (DRP2017) festgelegt.



In der Kategorie Grundregelwerke hat die Jury auf die Shortlist gewählt:



7te See, 2. Edition , Pegasus Spiele

, Pegasus Spiele Metal Heroes – and the Fate of Rock: Ein Rock-Comedy Spielbuch von Swen Harder und Fufu Frauenwahl, Mantikore Verlag

von Swen Harder und Fufu Frauenwahl, Mantikore Verlag Private Eye, 5. Auflage, Redaktion Phantastik

In der Kategorie Zubehör sind es:



Equinox Settinghandbuch , Pro-Indie / Uhrwerk Verlag

, Pro-Indie / Uhrwerk Verlag Private Eye, Abenteuer 10 – Liebe, Geld und andere Intrigen , Redaktion Phantastik

, Redaktion Phantastik Shadowrun: Datapuls ADL, Pegasus Spiele

Die Shortlist ist die Auswahl der besten drei Kandidaten aus allen nominierten Werken.



Mehr Infos erhaltet Ihr auf der Homepages des Deutschen Rollenspielpreises https://www.deutscher-rollenspielpreis.de.



