Wer ist nur dieser Dr. Grordbort, dessen Name mit dem seines geistigen Schöpfers Greg Broadmore schnell zusammen gesprochen zum ordentlichen Zungenbrecher taugen würde? Handelt es sich dabei wohl um diesen ebenso entschlossen wie unfreundlich dreinblickenden Waffenfetischisten, der das Buchcover ziert, mit dem Auftreten eines Großwildjägers und militärischen Welteroberers? In einem umfänglichen Sammelband hält Cross Cult die Antworten auf diese Fragen bereit. Und einiges mehr. von Simon Ofenloch „Seid gegrüßt, junge Männer und Frauen von der Erde. […] In dieser Schwarte werdet ihr Zeugen sagenhafter Heldentaten, die euch wie nahrhafte Wissenshappen runtergehen. Ihr bestaunt Geschichten wahren Heldenmutes, erhaltet Einblicke in die furchtlosen Kämpfe unserer Streitkräfte, erblickt kurz ein paar außerirdische biologische Abnormitäten (ganz zu schweigen von ein paar neuen Lieblingswaffen, mit denen man diese Viecher ein bisschen … experimenteller ausradieren könnte). Und noch viel, viel mehr.“ So preist der Wissenschaftler Dr. Grordbort, Erfinder von Strahlenwaffen, Raketenschiffen und Himbeerlikör, an einer Stelle sein umfangreiches Kompendium. Und mit dem „viel, viel mehr“ meint er so manches wilde Abenteuer des Soldaten Lord Cockswain, der sich in Mondeinsätzen ebenso furchtlos gibt wie im Kampf um venusianische Militärbasen, im Kontakt mit feindlichen Außerirdischen oder im Kampf mit fiesen Weltraum-Monstern.



In einer Zusammenstellung von drei Büchern, „Doktor Grordborts kontrapulatronisches Dings-Verzeichnis“, „Sieg“ (respektive „Dr. Grordbort präsentiert: Sieg. Wissenschaftliche Abenteuer-Gewalt. Für junge Männer und Frauen, die lesen können“) und „Triumph“ (respektive „Dr. Grordbort präsentiert: Triumph. Unnötig gewalttätige Berichte über wissenschaftliche Wagnisse – für Einfaltspinsel und Unselige“), spannt sich ein Universum von faszinierendem Detailreichtum auf, beseelt von unbändiger Spielfreude und einem deutlichen Faible für Steampunk und Retrofuturismus und die Science-Fiction der Trivialliteratur. Im Mittelpunkt des Ganzen stehen zwei kuriose Persönlichkeiten, Dr. Grordbort und Lord Cockswain, der eine ein genialer Wissenschaftler und Tüftler, der andere ein grenzgängerischer Soldat und Abenteurer in fabelhaften Dimensionen und Welten. Beide eint ein latenter Wahnsinn und eine seltsame Freude an Gewalt. Lord Cockswain, der übrigens das Titelbild des Sammelbandes ziert und nicht Dr. Grordbort, ist ein Mann der Tat, der schneller handelt als er denkt, ein Weltenbummler, -eroberer und -entdecker von edlem Geblüt und mit einem prächtigen Bart. Ein interstellarer Großwildjäger und ein Kolonialist der alten Schule.



Allzu ernst nehmen darf man hier nichts. Mehr noch als Hommage an frühere Pulp-Science-Fiction ist alles wohl als Satire gedacht, auch auf die britische Kolonialgeschichte, und als Gesellschaftskritik. Der Humor ist recht brachial und eher flach. Die Übersetzungen ins Deutsche wirken sehr engagiert und um eine hohe Treffsicherheit bemüht; eventuell blieb hier aber doch etwas auf der Strecke. Einige wenige Glanzlichter sind dabei, doch zum Großteil darf man sich schon wundern, welche kreative und grafische Mühe man sich hier um eine derlei magere inhaltliche Substanz gemacht hat.



Der Mann hinter allem ist der Neuseeländer Greg Broadmore, verantwortlich für die Texte, die Zeichnungen und das Artwork. Die Arbeit an Dr. Grordborts Retro-Science-Fiction-Universum entwickelte sich wohl aus Greg Broadmores Arbeit für das Spezialeffekte-Unternehmen Weta Workshop. Angefangen haben soll alles mit Entwürfen für Strahlenpistolen und Strahlengewehre in Steampunk-Anmutung. Hinzu kamen Raketen- und Panzer- und Kanonenentwürfe. Irgendwann waren dann auch noch Marsianer, Venusianer, Mondmenschen und schrullige Protagonisten mit von der Partie.



Einen Großteil des Hardcover-Prachtbandes, den der Verlag Cross Cult gewohnt hochwertig gestaltet und verarbeitet hat, umfasst die detaillierte Darstellung fantastischer Waffen und Gefährte, die das Buch in dieser Form zum durchaus interessanten Nachschlagewerk und zur Inspirationsquelle für passende LARP-Veranstaltungen macht.



Fazit: Steampunk und Retrofuturismus satt! Der künstlerische Tausendsassa Greg Broadmore aus dem Team der neuseeländischen Computertrickschmiede Weta hat wohl ein Faible für Sciencefiction im Pulp-Stil. Cross Cult hat aus seinen gesammelten Werken einen umfangreichen Wälzer gestaltet, farbenprächtig und detailverliebt, voller Action und aberwitziger Abenteuer. Der spezielle womöglich neuseeländische Humor, dem von Peter Jackson nicht unähnlich, ist allerdings gewöhnungsbedürftig.

Comic

Greg Broadmore

Cross Cult 2013

ISBN: 978-3-86425-186-3

164 S., Hardcover, deutsch

Preis: EUR 39,80



