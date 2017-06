Eine Prinzessin mit blutigen Visionen, ein Attentäter mit geheimnisvoller Vergangenheit, eine Todesgöttin ohne Gedächtnis und ein schwarzer Fürst, der unfreiwillig zum Mörder wird – vier Leben, die das Schicksal miteinander verbunden hat.

von Yvonne Staller

Das Großkönigreich Le-Wujan wird vom gottgleichen Sonnenpaar regiert, das allerseits sehr beliebt ist. Im Nachbarland Kanchar hingegen hält man nicht viel davon und man hat sich der Ausübung von Magie und hier besonders der dunklen Seite der Zauberei zugewandt. Zwischen den beiden Reichen herrscht ein brüchiger Frieden. Da ergeht heimlich ein perfider Auftrag an die Gilde der Wüstendämonen: Sie soll einen Attentäter schicken, um den allseits beliebten Großkönig Tizarun zu töten.



Doch die Auftraggeber des Mordes ahnen nicht, dass sich längst einer der Wüstendämonen am Hof von Le-Wujan eingeschlichen hat. Getarnt als Knappe eines Fürsten kennt er das dunkelste Geheimnis des Großkönigs und nimmt den Auftrag sehr persönlich. Die Zeit der Rache ist gekommen!



Maja Winter ist das Pseudonym der Autorin Lena Klassen, unter dem sie ihre epischen Fantasy-Geschichten veröffentlicht.



Der Anfang ihres Fantasy-Auftakts „Träume aus Feuer“ ist anstrengend zu lesen, da die Figuren und Orte sehr außergewöhnliche Namen haben und man schnell durcheinanderkommt. Da greift man gerne auf das vorhandene Personenregister oder aber auch auf die vorhandene Landkarte zurück. Leider verliert sich die Autorin zusätzlich in vielen poetischen Momenten. Durch diese sehr umfangreich ausgeschmückten und manchmal auch nichtssagenden Schilderungen rückt die Handlung bedauerlicherweise in den Hintergrund.



Wenn man aber das erste Drittel des Buches geschafft hat, wird es besser. Man gewöhnt sich an den Stil der Autorin und was noch viel wichtiger ist: Das Buch lässt einen nicht mehr los. Schlussendlich kann man froh sein, weitergelesen zu haben, denn die Geschichte wirkt Dank der beiden Charaktere Ayanna und Karim nach. Vor allem das Schicksal der 12-jährigen Ayanna geht einem ans Herz, da sie mit Intrigen, Machtspielen und auch einer unerfüllten Liebe umgehen muss. Und wer jetzt „Jugendbuch“ denkt, dem muss gesagt sein, dass es nicht so ist. Ayanna wird im Lauf der Geschichte älter und die Reihe soll ja insgesamt vier Bände umfassen.



Fazit: Maja Winter, oder besser Lena Klassen, hat eine besondere Welt mit vielen Überraschungen, Intrigen und Wirrungen erschaffen. Trotz der schwierigen Geschichte, und auch der Kritik in dieser Rezension, lohnt es sich, dran zu bleiben. Die Charaktere machen das Buch absolut liebenswert und machen er deshalb so außergewöhnlich. Es ist ein kleines Lesehighlight, und für jeden, der sprachgewaltige Fantasy mag, eine absolute Leseempfehlung.