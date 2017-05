Auf dem weit entfernten Planeten Elekton liegt das Reich Trigan, das immer wieder von kriegerischen Völkern bedroht wird. Gegründet wurde dieses Reich vom tapferen Kämpfer Trigo, der mit seinen Brüdern Brag und Klud einen Nomadenstamm anführte, bevor er mit dem altersweisen Architekten Perik eine neue Stadt baute, die zum Zentrum einer fortschrittlichen Zivilisation wurde. Doch das Glück dieser hochentwickelten Gesellschaft wird beständig von unterschiedlichsten Gefahren bedroht.

von Simon Ofenloch

Das Reich Trigan muss sich neuen Herausforderungen stellen: Zunächst gerät Trigos Sohn Nikko, der letzte der drei Prinzen, unter den bösen Einfluss einer gefährlichen außerirdischen Substanz. Als König von Herikon beginnt er daraufhin einen wahnwitzigen Feldzug gegen taktisch überlegene Gegner. Später wird die Suche nach einer sagenumwobenen Stadt zu einer gefährlichen Expedition, denn unter Trigos Gefährten befindet sich ein Verräter. Und zu guter Letzt gerät eine eigentlich harmlose Urlaubsreise des Kaiserpaares zu einer Angelegenheit um Leben und Tod, als ein nahegelegener, eigentlich erloschener Vulkan plötzlich wieder ausbricht und sich als Hort eines schrecklichen Geheimnisses entpuppt.



Der siebte Band der vorgesehenen editierten Gesamtausgabe von „Trigan“ wartet mit drei Episoden auf: „Die Sporen aus dem All“, „Die verlorene Stadt“ und „Gefahr aus dem Vulkan“. Die erste dieser drei beendet den kurzen Zyklus mit Abenteuern um die Nachkommen von Trigo. Nikko, der letzte der drei Prinzen, steht ein letztes Mal im Mittelpunkt. In den Geschichten „Die verlorene Stadt“ und „Gefahr aus dem Vulkan“ lassen sich erneut Einflüsse auf die Handlung aus anderen bekannten Sachlagen und Quellen erkennen. Deutliche Parallelen bestehen beispielsweise zwischen der Episode „Die verlorene Stadt“ und Abenteuerromanen von Sir Henry Rider Haggard, Sir Arthur Conan Doyle und Edgar Rice Burroughs. Auch die Legende um die verborgene Goldstadt „El Dorado“ findet hier einen Widerhall.



In der Episode „Gefahr aus dem Vulkan“ lassen sich eindeutige Parallelen zum Roman „Die Zeitmaschine“ von H. G. Wells erkennen. Unterhaltsam sind diese Geschichten allemal. Und wie immer überzeugend bebildert. Wobei sich hier eine Besonderheit findet: Die letzte Episode ist in einem ähnlichen, doch auffallend anderen Stil gezeichnet. Das rührt daher, dass Don Lawrence seinerzeit kurz pausierte und den Zeichenstift an den geschätzten Kollegen Ron S. Embleton übergab. Ron S. Embleton zeichnete dann nach dem Skript von Mike Butterworth einen Comic, der sich am Artwork von Don Lawrence orientierte, aber doch eigenständige Ausprägungen annahm.



Ausführliche Hintergrundinformationen zu jeder der drei Geschichten dieses Sammelbandes halten Texte bereit, die auf jeden einzelnen der Comics unmittelbar folgen. Am Ende gibt es noch eine kurze Abhandlung zum Thema „Frauen im Reich Trigan“ – und einen Ausblick auf den Folgeband.



Die Verarbeitung des Bandes ist von hoher Qualität. Hier gibt es absolut nichts zu beanstanden.



Fazit: Der siebte Band der „Trigan“-Reihe von Panini Comics hält den hohen Standard. Eine weitere überzeugende Veröffentlichung dieses besonderen Comic-Phänomens.