Die Abstimmung läuft!

Der RPC Fantasy Award versteht sich als Orientierungshilfe für Kunden, die ausgezeichnete Spiele und Medien suchen, mit denen sie außergewöhnliche Momente erleben können. Ihr könnt wieder in den sieben Kategorien



PC- und Konsolengames

Mobile- & Browsergames

Pen&Paper Rollenspiele

Gesellschaftsspiele

Tabletop & Miniaturenspiele

Literatur

Comic & Manga



abstimmen und eure Favoriten wählen oder neue Produkte entdecken. Denn der Fantasy Award ist nicht nur ein Fan-Award, sondern auch Orientierungshilfe, um ausgezeichnete Produkte aus dem Bereich der phantastischen Spielen und Medien zu entdecken.



Die Abstimmung läuft bis zum 16.05.2017 um 24 Uhr und selbstverständlich könnt ihr mit eurer Teilnahme wieder tolle Preise gewinnen, die die Publisher und Verlage zur Verfügung gestellt haben. Hier gibt es viele Spiele, Medien und Merchandising für euch zu gewinnen!



Also nehmt teil und freut euch auf die Awardverleihung mit Mháire Stritter und Tommy Krappweis am Samstag Abend auf der RPC.



Quelle: RPC