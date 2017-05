Willkommen auf der dunklen Seite! >

Gemeinsames, cthuloides Projekt von Make Believe Games und Cubicle 7 Mark Rein-Hagen's Verlag Make Believe Games, bekannt geworden duch "I AM ZOMBIE" kooperiert mit dem britischen Verlag Cubicle 7, bekannt für Titel wie "The One Ring", "World War Cthulhu" oder "Doctor Who RPG". Gemeinsam wollen sie "Unspeakable: Sigil & Sign" per Kickstarter auf den Weg bringen. In diesem Cosmic-Horror-Rollenspiel können die Spieler endlich in die Rolle von Kultisten der Grossen Alten aus dem Cthulhu-Mythos schlüpfen. Organisiert in geheimen Bünden, leben und operieren sie zwischen der mundanen Welt und der Parallelwelt ihrer dunklen Idole. Im Kern greift "Unspeakable: Sigil & Sign" auf das innovative ID-Kartensystem und "Axiom"-Regelwerk von Make Believe Games zurück, welches bereits in "I AM ZOMBIE" und "Toxicity" debütierte und für dieses Setting eigens angepasst wurde.



Die Crowdfundingkampagne läuft noch bis einschliesslich 22. Mai 2017. Mehr Informationen findet Ihr direkt auf Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/461807648/sigil-and-sign-cthulhu-mythos-rpg-where-you-play-t?lang=de



