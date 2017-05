Die Mutanten kommen! >

Uhrwerk Verlag macht Kickstarter zu "Mutant: Year Zero" "Mutant: Year Zero" stammt aus dem Land der Fleischbällchen und des Metals: Schweden. Die erste Ausgabe wurde 1984 von Target Games herausgebracht, als die der Kalte Krieg fast vorbei und die goldene Ära der Pen-&-Paper-Rollenspiele im vollen Gange war. Seitdem gab es einige Neuauflagen — eine davon entwickelte sich in den 90er Jahren zum sehr bekannten Rollenspiel "Mutant Chronicles". "Mutant: Year Zero" wurde seitdem überarbeitet und erschien 2014 bei Free League Publishing (Schweden) und Modiphius Games (England) als neue Edition.



Die von von tödlicher Verseuchung und Mutationen durchzogenen Zonen des Settings von MYZ strotzen vor düsterer Stimmung und verrückten Ideen. Immer wieder erfährt die Handlung am Rollenspieltisch neue und unerwartete Wendungen im Angesicht neu entdeckter Sektoren auf der vormals unbekannten Zonenkarte. Nichts und niemand ist zu irgend einem Zeitpunkt in Sicherheit — Wenn die allgegenwärtige Fäulnis und die Strahlung, die Nahrungs- und Wasserknappheit keine Bedrohung darstellen, sind es verwilderte Kannibalen oder andere, noch bösartigere Mutationen. In einer gesetzlosen Gesellschaft, in der ein Mangel an den grundlegendsten Ressourcen herrscht, gibt es für die verwahrlosten Mutanten des Ödlands nur eine einzige Hoffnung: Den sagenumwobenen Ort namens Eden zu finden, in dem all ihre Fragen beantwortet und Wünsche erfüllt werden sollen. Können sie es schaffen, bevor sie den zahlreichen Gefahren ihrer Welt zum Opfer fallen?



Mehr zur laufenden Kickstarter-Kampagne erfahrt Ihr direkt beim Uhrwerk-Verlag (http://www.uhrwerk-verlag.de/mutant-year-zero-kickstarter-fuer-die-deutsche-ausgabe-rollenspiels/) oder bei Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/58354395/mutant-year-zero-deutsche-ausgabe)!



Quelle: Uhrwerk Verlag





