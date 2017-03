Winterwelt 02: Die Gestrandeten > Comics, Winterwelt

Einige Jahre in der Zukunft wird die Erde von eisiger Kälte beherrscht. Die Ozeane sind zugefroren, das Land ist von Schnee bedeckt. Kalt sind nicht nur die Temperaturen, kalt sind auch die Gefühle der Menschen, die in dieser harten Winterwelt ums Überleben kämpfen – dies häufig gegeneinander. Unter ihnen auch Scully, der Wanderer mit dem Dachs namens Rah-Rah. Den hat sich Comic-Autor Chuck Dixon bereits in den 1980er Jahren ausgedacht. Seit kurzem gibt es neue Abenteuer um Scully. Und unter dem Titel „Die Gestrandeten“ bereits den zweiten Sammelband in deutscher Übersetzung, herausgegeben von Cross Cult. von Simon Ofenloch Scully, der Wanderer, der zunächst nur in Begleitung des kampflustigen Dachses Rah-Rah unterwegs gewesen war, hat nun schon länger die Obhut über das Waisenmädchen Wynn übernommen. Zusammen sind sie in der unwirtlichen Winterwelt auf der Suche nach Wynns Eltern und nach einem sicheren Hafen. Ein früherer Gegner, der dem Tod aber nicht dem Wahnsinn entkommen ist, ist ihnen auf den Fersen, um sich an Scully zu rächen. Scully, Wynn und Rah-Rah müssen überdies zunächst noch ihren gestohlenen Truck zurückerobern. Dabei treffen sie auf eine Kämpferin, die sie einen Teil des Weges begleitet. Und dann kommt es zum Wiedersehen und zur erneuten Konfrontation zwischen Scully und seinem Verfolger, der sich zwischenzeitlich ebenfalls mit gefährlichen Mitstreitern ausgestattet hat.



Die Suche nach Wynns Familie ist die treibende Kraft in der Handlung. Der rote Faden, das große Ziel. Auf dem Weg dahin gibt es immer wieder Ablenkungen und Auseinandersetzungen. Das winterliche Klima hat seine Tücken, außerdem gibt es vielerorts wilde Tiere, die der Hunger zum Angriff treibt, und böse Menschen, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. In dieser brutalen Eiswelt lauert der Tod an jeder Ecke. In einem der wenigen ruhigen und entspannten Momente auf ihrer Reise erzählt Wynn Scully „ihre Geschichte“, die Erinnerung an ein frühes Sklavenleben und die Befreiung aus der Knechtschaft. Erlebnisse, die Spuren hinterlassen haben.



Die Erfolgsgeschichte von „Winterwelt“ nahm ihren Anfang bereits in den 1980er Jahren, als auffällige Graphic Novel von Texter Chuck Dixon und Zeichner Jorge Zaffino. Der High-Class-Verlag Cross Cult spendierte dem Comic-Klassiker eine edle deutsche Neuauflage und schickte gleich taufrische Erstveröffentlichungen weiterer Abenteuer hinterher. Unter dem Titel „La Niña“ erschien ein erster Sammelband. Mit „Die Gestrandeten“ gibt es den zweiten. In diesem ist neben einer titelgleichen Bildergeschichte auch noch „Wynns Geschichte“ enthalten. Handlung und Text stammen von „Winterwelt“-Mastermind Chick Dixon, die Zeichnungen zu „Die Gestrandeten“ von Thomas Giorello mit Farbunterstützung durch Diego Rodriguez, die Zeichnungen zu „Wynns Geschichte“ komplett von Tommy Lee Edwards.



Die grafische Ausgestaltung der Geschichten unterscheidet sich dabei ganz gehörig voneinander, von klaren, scharf konturierten Bildern im ersten Teil zu gröberen, unsaubereren im zweiten Teil. Von den ursprünglichen schwarz-weißen„Winterwelt“-Zeichnungen von Jorge Zaffino unterscheiden sie sich sowieso, schon allein durch ihre Kolorierung. Beide Darstellungsformen haben aber ihren Reiz, und es kann durchaus als Bereicherung betrachtet werden, dass sich hier unterschiedliche Zeichenkünstler mit ihren jeweiligen Stilen einbringen. Chuck Dixons inhaltliche Einfälle überzeugen, mit einer raffinierten Kombination von voranschreitenden Entwicklungen und dazu passenden Rückverweisen auf frühere Ereignisse. Zu alten Gegnern kommen neue Verbündete. Und immer wieder auch neue Gefahren. Am Ende des Bandes findet sich eine kleine Bildergalerie, dabei auch eine Zeichnung von Butch Guice, und zwei Anschauungsbeispiele, wie aus Skizzen schlusskolorierte Comicseiten entstehen.



Wiederholt ein Cross-Cult-Comic-Band in höchster Druckqualität und hervorragender Verarbeitung.



Fazit: Weiterhin packende Survival-Action in einem originellen Endzeitszenario aus ewigem Eis. Altes wie Altbewährtes trifft auf Neues, wenn Freunde und Feinde aus der Urgeschichte ihre Reisen und Kämpfe fortführen und weitere Herausforderungen meistern müssen. Chuck Dixon hat einige frische Ideen beigesteuert und wiederholt mit neuen Zeichnern zusammengearbeitet, deren Stile überzeugen.

