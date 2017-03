Drizzt spricht Deutsch >

"Dungeons & Dragons Fifth Edition" erscheint auf Deutsch. Gale Force Nine, eine Firma der Battlefront Group hat eine deutsche Version von "Dungeons & Dragons" angekündigt. Als Lizenznehmer von Wizards of the Coast will GF9 die Grundspielbücher in ihr Angebot aufnehmen. Es soll das vollständige Sortiment an Büchern und Zubehör in mehreren Sprachen rund um die Welt produziert werden, um "Dungeons & Dragons" schon bald weltweit anbieten zu können.



"Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, um "Dungeons & Dragons" der ganzen Welt zugänglich zu machen. In Zusammenarbeit mit Ulisses Spiele werden wir dieses Jahr die deutsche Ausgabe veröffentlichen. Dies umfasst die volle Produktreihe aus Grundbüchern, Starterset, Zauberkarten und Sichtschirmen sowie die fortlaufenden Module, sowie sie erscheinen", sagte John-Paul Brisigotti, der Geschäftsführer der Battlefront Group.



"Wir freuen uns sehr darüber, mit unserem Partner GF9 zusammenzuarbeiten, um "Dungeons & Dragons" auf den hiesigen Markt zu bringen. Als lebenslange Fans des Spiels wollen wir unserem Sprachraum die bestmögliche Version dieser Produkte bieten und dafür sorgen, dass unsere Arbeit Bestand hat und eine neue Generation von Spielern für die Welt von "Dungeons & Dragons" begeistert", so Markus Plötz, Geschäftsführer von Ulisses Spiele.



Quelle: Ulisses Spiele



< zurück zu Rezi Single Ansicht