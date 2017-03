Gruselkabinett 112: Der Ebenholzrahmen > Hörspiele

Edith Nesbit ist in der „Gruselkabinett“-Hörspielreihe von Titania Medien keine Unbekannte. Erzählungen aus ihrer Feder bildeten auch schon die Vorlagen zu den Folgen 59 „Das violette Automobil“ und 74 „Die Macht der Dunkelheit“.Die britische Autorin, die von 1858 bis 1924 lebte, war in jenen Jahren vor allem als Kinderbuchautorin bekannt und erfolgreich. Neben zahlreichen Werken für junge Leser schrieb sie aber auch einige Romane und Kurzgeschichten für Erwachsene, darunter ausgewiesene Gruselgeschichten. von Simon Ofenloch Im Jahre 1923 erbt Philipp Devigne von seiner reichen Tante ein altes viktorianisches Haus im Londoner Nobel-Stadtteil Chelsea. Das Haus ist mit schmucken Möbeln ausgestattet, über dem Kamin im Speisezimmer hängt ein aufwändig gestalteter Ebenholzrahmen. Darin ein billiger Druck anstelle eines wertvollen Gemäldes. Das kann doch so nicht passen? Tatsächlich stellt sich heraus, dass es ein anderes, ursprünglich zugehöriges Bild gibt. Dieses findet sich auf dem Dachboden. Und dann geschieht Wunderliches. Und das Unheil nimmt seinen Lauf.



Gemälde und Bilderrahmen sind beliebte Motive in der Schauerliteratur. Meistens spiegelt oder zeigt sich in ihnen etwas Bedrohliches. Oft werden sie auch zu Gefängnissen. Die Hörspieladaption der Vorlage von Edith Nesbit bedient die bekannte Motivik, konkretisiert und dramatisiert in bestimmten Details. Ein Unwetter verstärkt die unheimliche Atmosphäre. Mit einem professionellen Sprecher-Ensemble aus Herbert Schäfer, Beate Gerlach, Eva-Maria Werth, Daniela Bette, Janina Sachau, Matthias Lühn und Florian Jahr kassiert das Hörspiel eindeutige Pluspunkte, ebenso mit passend eingespielten und eingesetzten Geräuschen und Musik.



Äußerst effektvoll ist auch das Covermotiv der CD gelungen, für das wiederholt Illustrator Ertugrul Edirne verantwortlich zeichnet.



Fazit: Das „Gruselkabinett“-Hörspiel „Der Ebenholzrahmen“ verarbeitet eine Erzählung, die mit reichlich bekannten Motiven jongliert. Zur Vertonung wurden einige Dramatisierungen ergänzt. Mit erfahrenen Sprechern und einer überzeugenden Soundcollage ist Titania Medien ein weiteres atmosphärisches Hörspiel gelungen.

Gruselkabinett 112: Der Ebenholzrahmen

Hörspiel nach einer Erzählung von Edith Nesbit

Marc Gruppe

Titania Medien 2016

ISBN: 978-3-7857-5256-2

1 CD, ca. 58 min., deutsch

Preis: EUR 7,99



