Auf dem weit entfernten Planeten Elekton liegt das Reich Trigan, das immer wieder von kriegerischen Völkern bedroht wird. Gegründet wurde dieses Reich vom tapferen Kämpfer Trigo, der mit seinen Brüdern Brag und Klud einen Nomadenstamm anführte, bevor er mit dem altersweisen Architekten Perik eine neue Stadt baute, die zum Zentrum einer fortschrittlichen Zivilisation wurde. Doch das Glück dieser hochentwickelten Gesellschaft wird beständig von unterschiedlichsten Gefahren bedroht. von Simon Ofenloch Janno, der Neffe des so geachteten wie umsichtigen Herrschers Trigo, und sein treuer Freund Keren entdecken bei einem Kontrollflug eine verlassene Siedlung, die aussieht, als wären die Bewohner urplötzlich verschwunden. Als Keren dann auf einmal seine Waffe gegen Janno erhebt, bleibt diesem nur, den Angreifer mit einem Fausthieb niederzustrecken. Irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. Zurück in der Hauptstadt Trigopolis, erstatten die beiden Bericht. Und schon bald zeigt sich, dass hinter den ganzen seltsamen Vorkommnissen wieder einmal die missgünstigen Loka stecken, die Trigan nicht das erste Mal angreifen.



Später bekommt Trigo die Rache eines ehemaligen Luftwaffenoffiziers zu spüren, der sich als Verräter entpuppt hat und einige Zeit inhaftiert war. Mit List und Tücke treibt dieser einen Keil zwischen die Brüder Trigo und Brag. Als sich die Lage zuspitzt, muss Trigo schließlich wieder seinen Schwager Kassar von Herikon um Unterstützung bitten – um Trigopolis und das Reich Trigan von einem unrechtmäßigen, verdorbenen Herrscher zu befreien.



Ein anderes Mal kommt die Gefahr aus dem All. Außerirdische übernehmen menschliche Körper und zielen auf eine Machtübernahme. Janno erkennt die Bedrohung und ergreift Gegenmaßnahmen. Dabei muss er sich auch gegen seinen besten Freund Keren, seinen Onkel Trigo und dessen Schwager Kassar wenden.



Auf Elekton können Angreifer auch im Untergrund lauern. Während einer Expedition in bisher unerforschtes Gebiet, an der neben Trigo auch Janno und der Gelehrte Perik teilnehmen, werden die Triganer von seltsamen Höhlenbewohnern angegriffen, die ein unterirdisches Reich verteidigen. Als das Überleben der Triganer auf der Kippe steht, kann nur noch einer helfen: Perik mit seinem Wissen.



Mit dem vierten Band der vorgesehenen editierten Gesamtausgabe der Reihe „Trigan“ erhält man gleich vier neue Geschichten: „Vannus Intrige“, Daraks Rache“, „Die leuchtenden Kugeln“ und – in deutscher Erstveröffentlichung – „Sie kamen aus der Finsternis“. Das vierte Abenteuer dieses Sammelbandes stellt eine Besonderheit dar, nicht nur weil es sich um eine deutsche Erstveröffentlichung handelt, sondern auch weil es sich nicht als Comic-Bildergeschichte präsentiert. Es ist eine Kurzgeschichte in Prosa, bebildert mit einigen wenigen mehr schwarz-weißen denn bunten Illustrationen. Die vier Geschichten sind allesamt spannend und abwechslungsreich gestaltet. Autor Mike Butterworth gelingt es, immer wieder neue Herausforderungen und Gefahren für das edle Reich Trigan heraufzubeschwören. Zeichnerlegende Don Lawrence hat dazu wieder seine unnachahmlich fotorealistischen Bilder geschaffen. Auf denen sich schon auch mal Periks Haupthaar verschiebt. Wem dieser Fauxpas nicht sofort auffällt, der kann darüber lesen in den Erläuterungen zur dritten Geschichte. So wie dort ist wieder jeder Episode ein aufschlussreicher Erklärtext angehängt. Der Sammelband ist vom Verlag erneut hervorragend gestaltet und verarbeitet.



Fazit: Die Comic-Reihe um das fantastische Reich „Trigan“ ist einzigartig faszinierend. Etwas wirklich Besonderes. Von Panini Comics mit hohen Qualitätsansprüchen bestmöglich herausgegeben.

Trigan 04: Verrat in Trigopolis

Comic

Mike Butterworth, Don Lawrence

Panini Comics 2016

ISBN: 978-3-95798-696-2

68 S., Hardcover, deutsch

Preis: EUR 14,99



