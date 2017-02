Rache ist Stockfisch (Heldenwerk) > Rollenspiele, Das Schwarze Auge (DSA) 5

Mit schöner Regelmäßigkeit legen Ulisses Spiele ihre „Heldenwerk“-Abenteuer vor. Führte uns das letzte Abenteuer noch in den tiefsten, al’anfanischen Süden, so nimmt uns das neueste Abenteuer „Rache ist Stockfisch“ mit in den hohen Norden. von André Frenzer Die „Heldenwerk“-Reihe präsentiert sich damit abermals gewohnt abwechslungsreich. Zwar ist auch „Rache ist Stockfisch“ als Detektivabenteuer ausgelegt – ähnlich wie „Sklaven für eine Nacht“. Dennoch unterscheiden sich die Abenteuer nicht nur durch ihre regionale Entfernung voneinander. Doch worum geht es eigentlich?



„Rache ist Stockfisch“ spielt im thorwalschen Süden, und damit in einer Region, die bislang unter der fünften Edition noch nicht mit neuem Material bedacht wurde. In einem kleinen Dorf fand eine furchtbare Familientragödie statt – eine junge Mutter und ihr Neugeborenes sind tot, der Vater auf der Flucht. Doch für die Dorfgemeinschaft ist klar, dass die Tote – Ulfhilda – ihren Sohn getötet und deswegen von ihrem Gefährten umgebracht wurde. Daher verzichtet der Hetmann auf eine Verfolgung des Flüchtigen. Einzig die zwölfjährige Schwester Ulfhildas ist von ihrer Unschuld überzeugt – und schmiedet einen umfassenden Racheplan …



Das Abenteuer besteht aus mehreren Teilen. Nachdem die Helden die Lage im thorwalschen Fischerdorf erfasst haben, sollten sie Ungereimtheiten in der Geschichte der Dörfler aufdecken können und sich dann an die Fersen des flüchtenden Mörders heften. Dies läutet wiederum den zweiten Teil ein, der die Helden und den Verfolgten als Verbündete wider Willen gegen eine Gruppe Orks führt, die in der Gegend ihr Lager aufgeschlagen haben.



Um es vorweg zu nehmen: „Rache ist Stockfisch“ ist in meinen Augen wirklich gut gelungen. Es richtet sich explizit an unerfahrene Helden und gestaltet daher das kriminalistische Rätsel nicht unnötig kompliziert. Darüber hinaus führt es einige interessante Charaktere ein, bietet einige starke Szenen – nicht zuletzt die Auftritte der zwölfjährigen Swafrieda sind erinnerungswürdig – und gestaltet sich dank dem plausibel eingeführten „Endgegner“ in Form der Orks auch abwechslungsreich. Zu guter Letzt werden auch einige der thorwalschen Sitten und Vorurteile gut porträtiert und bringen kräftig Lokalkolorit in die Handlung.



Im Hinblick auf das Design erwarten den Leser abermals keine großen Überraschungen. „Rache ist Stockfisch“ ist in dezenten Brauntönen gehalten und vollfarbig illustriert. Eine umfangreiche Spielwertesammlung rundet das Heft ab. Dieses Mal sind mir allerdings einige Illustrationen zu wenig im Heft – und auch die Qualität konnte mich nicht völlig überzeugen. Immerhin wurde wieder an wichtige Karten gedacht. Das Lektorat hat wieder gute Arbeit geleistet und so erhält der handwerkliche Teil der Publikation von mir wieder eine gute Note.



Fazit: „Rache ist Stockfisch“ ist ein gelungenes Einsteigerabenteuer für Helden, die im aventurischen Norden ein wenig Küstenluft schnuppern wollen. Thorwaler Lokalkolorit trifft auf einen interessanten, aber lösbaren Mordfall. Absolut gelungen.

Abenteuerband

Gudrun Schürer

Ulisses Spiele 2017

ISBN: n.a.

16 S., PDF, deutsch

Preis: EUR 2,99



