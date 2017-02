Star Wars: Darth Maul – Todesurteil (Star Wars Masters 16) > Comics, Star Wars

Darth Maul war eine der coolsten Figuren aus „Star Wars – Episode I“. Gerne hätte man ihn noch das ein oder andere Mal in Aktion erlebt. Dumm nur, das Obi-Wan ihn mit seinem Laserschwert in zwei Stücke gehauen hat. Doch der Tod war ja noch ein Grund, um keine Fortsetzung zu bringen … von Morgath Der vorliegende Comic spielt etwas nach „Episode I“. Darth Maul lebt! Zumindest die obere Hälfte von ihm. Seine Beine hat er durch Eisenbeine ersetzt. Es heißt, sein Hass habe ihn am Leben gehalten. Die Meldung verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die ganze Galaxis. Ebenso schnell wie die Nachricht, dass Jaʼboag, der Vorsitzende der Rim Commercial Mining ein gewaltiges Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Und es gibt tatsächlich Kopfgeldjäger, die lebensmüde genug sind, um sich das verdienen zu wollen.



Von den ständigen Hinterhalten genervt, beschließen Darth Maul und sein Brüder Savage, Mal ein Wörtchen mit Jaʼboag zu reden. Das gleiche wollen die Jedis tun. Sie interessiert vor allem, woher Ja’boag weiß, dass Darth Maul noch lebt, und warum er ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Sie erhoffen sich eventuell sogar eine Spur zu seinem Aufenthaltsort. So begeben sich die Sith und die Jedi zum Planten Moorjhone – einem durch die Minengesellschaft verwüsteten Planet, auf dem wegen seiner drei Sonnen eine brütende Hitze herrscht. Die Bühne für den Showdown ist vorbereitet! Mit dabei sind eine Prophezeiung, ein sozialer Konflikt zwischen den Einheimischen und der ausbeuterischen Minengesellschaft und natürlich reichlich Laserschwertkämpfe!



Sieht man einmal davon ab, dass die Erklärung, warum Darth Maul noch lebt, ziemlich dürftig ist und ignoriert man ferner den Fakt, dass es (meinem physikalischem Verständnis nach) keinen Planeten geben kann, um den drei Sonnen kreisen, dann findet man hier einen richtig coolen Comic vor. Das liegt vor allem daran, dass Texter Tom Taylor genau den richtigen Ton trifft, um eine Geschichte um und mit Darth Maul zu erzählen. Mal pathetisch, mal humorvoll, aber immer mitreißend. Sprüche wie „Du bist nur noch eine halb so große Gefahr wie einst.“ lockern das Ganze auf, ohne die Atmosphäre zu zerstören. Die Zeichnungen sind ebenfalls gut gelungen. Ich hatte jedenfalls viel Spaß beim Lesen und würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es einer der besten „Star Wars“-Comics war, die ich bisher gelesen habe.



Abschließend sei noch erwähnt, dass es den Comic in zwei Ausführungen gibt. Zum einen in der „Masters Series“ als Softcover (welche mir vorliegt), zum anderen in der neuen „Star Wars“-Comic-Sammlung als Hardcover. Beides in der gewohnt guten Panini Qualität und das auch noch zum selben Preis von 12,99 Euro.



Fazit: Der Comic um und mit Darth Maul ist einfach eine coole Sache und ich kann ihn jedem, der „Star Wars“-Comics mag, uneingeschränkt empfehlen. Auch als halbe Portion ist Darth Maul ganz große Klasse! :-)

Star Wars: Darth Maul – Todesurteil (Star Wars Masters 16)

Comic

Tom Taylor, Bruno Redondo, Michael Atiyeh

Panini Comics 2016

ISBN: 978-3-95798-923- 1

100 S., Softcover, deutsch

Preis: EUR 12,99



bei ComicTom Taylor, Bruno Redondo, Michael AtiyehPanini Comics 2016ISBN: 978-3-95798-923- 1100 S., Softcover, deutschPreis: EUR 12,99bei amazon.de bestellen Artikel zum Weiterlesen Star Wars Comic-Kollektion 3: Darth Vader und das Geistergefängnis - 05.11.16

Star Wars: Auf die harte Tour - 17.07.15



< zurück zu Rezi Single Ansicht