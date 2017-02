Revival 6: Deine treuen Söhne und Töchter > Comics, Revival

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.“ – Was für in Gedärm gepresstes Fleisch gilt, trifft in der Comic-Reihe „Revival“ auch auf die Existenzen einiger jüngst Verstorbener zu. Die Toten kommen zurück in ein zweites Leben. Zwar nicht als blutdurstige oder hirnhungrige Zombies, doch irgendwie verändert. Welche Gefahren gehen von ihnen aus? Wie geht man am besten mit ihnen um? Kann es ein friedliches Zusammenleben geben zwischen den ein- und den zweimal Lebenden? Das alles sind Fragen, die Texter Tim Seeley und Zeichner Mike Norton auch mit dem sechsten Sammelband „Deine treuen Söhne und Töchter“ noch zu bearbeiten haben. von Simon Ofenloch Das ländlichen Wisconsin kommt nicht zur Ruhe, nachdem in der Gegend um die Stadt Wausau Tote wiedergekehrt sind. Mit einer Quarantänezone versucht der Staat, das Problem begrenzt zu halten. Doch es gibt Widerstände, Probleme innen wie außen. Der Druck erhöht sich, nachdem ein teuflischer Bombenanschlag wichtige Entscheidungsträger das Leben gekostet hat, unter ihnen das des umstrittenen Bürgermeisters von Wausau Ken Dillisch. Mit dem teilte Polizeichef Cypress ein persönliches Geheimnis, das die ganze Familie Cypress betrifft, also noch die nach einem Unfalltod der Mutter verbliebenen Töchter Dana und Martha „Em“ Cypress. Es ist nicht das einzige Geheimnis, das auf der Familie lastet und das nun enthüllt wird. So wird allgemein bekannt, dass Em eine der Untoten ist, ein Umstand, den Dana eigentlich länger geheim halten wollte, um die Hintergründe dieses Todes im Stillen weiter untersuchen zu können.



Während Geisterjäger und Agenten entscheidende Fortschritte machen im Kampf gegen die unheimlichen körperlosen Wesen in den Wäldern und bei der Untersuchung heißer Fährten, verfolgt die neu entsandte Militärvorgesetzte Louise Cale eine ganz eigene Agenda. Um die schwierige Lage besser in den Griff zu bekommen, sollen alle Auferstandenen in einem bundesstaatlichen Camp zusammengebracht und unter Beobachtung gehalten werden. Dieser Maßnahme kann sich Polizistin Dana Cypress nur widersetzen, möchte sie doch zusammen mit ihrer betroffenen Schwester und zwar in freier Wildbahn das große Rätsel um deren Tod und die eigentliche Ursache für den sogenannten „Erweckungstag“ lösen.



Der sechste Sammelband bündelt die fortlaufenden Kapitel 30 bis 35 dieser erfrischend anderen Geschichte über Zombies und Geister, die Autor Tim Seeley gekonnt immer weiter treibt, mit gerade genug Enthüllungen, um nicht auf der Stelle zu treten, und gleichzeitig genug verbleibenden Rätseln und Unklarheiten, um weiter die Spannung hoch zu halten. Ein faszinierendes Szenario mit vielen interessanten Crime- und Mystery-Elementen. Weiterhin ziemlich blutig und manches Mal unappetitlich. Zeichnerisch von gleichbleibender Qualität, im bewährten Zusammenspiel von Mike Norton mit Kolorist Mark Englert.



Für hervorragenden Druck und hochwertige Verarbeitung im Hardcover hat Cross Cult wieder einmal erfolgreich gesorgt. Ein Schmankerl findet sich auf den letzten Seiten des Bandes: Da gibt es einige interessante Fotos von Fans in „Revival“-Cosplay-Kostümen und Bilder wie Kurzinfos zu den maßgeblich beteiligten Künstlern Tim Seeley, Mike Norton, Mark Englert, Christopher Crank (Lettering) und Jenny Frison (Cover-Zeichnungen).



Fazit: Der sechste Band „Deine treuen Söhne und Töchter“ macht nahtlos dort weiter, wo der vorangegangene Band geendet hat, in Inhalt und Präsentation. Alles weiterhin von höchster Güte.

Revival 6: Deine treuen Söhne und Töchter

Comic

Tim Seeley, Mike Norton

Cross Cult 2016

ISBN: 978-3-86425-581-6

144 S., Hardcover, deutsch

Preis: EUR 18,00



