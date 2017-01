Longlist für den Seraph 2017 bekannt gegeben.

Leipzig/Mannheim. Die Longlist für den Seraph 2017 steht. In die engere Auswahl des phantastischen Literaturpreises haben es in der Kategorie „Bestes Buch“ 14 Titel geschafft, darunter sowohl bekannte Autoren als auch neue Gesichter. Das „Beste Debüt“ wählt die Jury aus sieben Newcomer-Romanen aus. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder tolle Einsendungen bekommen“, berichtet Oliver Graute, der Vorsitzende der Phantastischen Akademie; der Verein verleiht den Seraph im März auf und in enger Kooperation mit der Leipziger Buchmesse. „Insbesondere das Genre Science-Fiction ist in diesem Jahr stärker vertreten als sonst“, ergänzt er.



Bis Anfang März wählt die unabhängige Fachjury aus Journalisten, Lektoren und Autoren nun die Shortlist. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2017 werden schließlich am 23. März auf der Fantasy-Leseinsel die Sieger verkündet. „Anschließend können die Leser und Fans mit den Preisträgern im Leipziger Theaterhaus Schille feiern“, sagt Oliver Graute. „Dort können sich die Gäste wieder auf eine hochkarätige Autoren-Besetzung beim großen Fantasy-Leseabend freuen.“ Als Höhepunkt der Veranstaltung lesen die beiden Preisträger aus ihren Siegertiteln.



Folgende Autoren haben die Chance auf den diesjährigen SERAPH:



SERAPH 2017 Titel der Longlist „Bestes Debüt“:

• Bode, Katharina F. / Erasmus Emmerich und die Maskerade der Madame Mallarmé (Art Script Verlag)

• Gozdek, Nicole / Die Magie der Namen (Piper IVI)

• Haritz, Selina / Traumdealer am Abstellgleis (Edition Roter Drache)

• Lange, Julia / Irrlichtfeuer (Knaur)

• Leroch, Karin / Die Saat (Ohneohren Verlag)

• Mayer, Claudia / Innocence Lost Band 1 (Ohneohren Verlag)

• Oppermann, Swantje / Blindes Misstrauen (dotBooks)



SERAPH 2017 Titel der Longlist „Bestes Buch“:

• Dath, Dietmar / Venus siegt (Fischer-TOR)

• El-Bahay, Akram / Flammenwüste 3 - Der feuerlose Drache (Bastei-Lübbe)

• Erdmann, Nadine / Cyberworld 1.0 - Mind Ripper (Greenlight Press)

• Finn, Thomas / Dark Wood (Knaur)

• Günther, Christian / Faar 1: Die Aschestadt (Amrun Verlag)

• Hennen, Bernhard / Drachenelfen 5 - Himmel in Flammen (Heyne)

• Hohlbein, Wolfgang und Heike / Laurin (Ueberreuter)

• Pala, Ivo / Schwarzer Horizont (Knaur)

• Seck, Katharina / Die silberne Königin (Bastei-Lübbe)

• Trecksel, Bernhard / Nebelgänger (Blanvalet)

• van den Boom, Dirk / Die Welten der Skiir – Prinzipat (Cross Cult)

• Vogt, Judith und Christian / Die verlorene Puppe (Verlag Feder&Schwert)

• von Aster, Christian / Höllenherz (Edition Roter Drache)

• Winter, Maja / Träume aus Feuer (Bastei-Lübbe)



Ein kleiner Wermutstropfen: Im Gegensatz zum Seraph-Jubiläumsjahr 2016 entfällt diesmal aus organisatorischen Gründen die Kategorie „Bester Independent-Autor“. Im vergangenen Jahr hatte die Akademie diesen Preis in Kooperation mit Neobooks ins Leben gerufen. „Wir hoffen jedoch, diese Lücke in den kommenden Jahren wieder schließen zu können“, sagt Oliver Graute. „Dieser Tage ist es wichtig, auch den Self-Publisher-Markt genau im Auge zu behalten. Hier entstehen oft echte Perlen.“



Alle Informationen zur Long- und Shortlist des SERAPH sowie zu den Mitgliedern der Jury unter www.phantastische-akademie.de.



Quelle: Phantastische Akademie