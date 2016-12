LEGO Star Wars: Lexikon der Minifiguren – Erw. und akt. > Romane, Non-Fiction

LEGO und „Star Wars“: Da haben sich vor mittlerweile 17 Jahren zwei gefunden! Lizenzthemen waren damals bei LEGO noch keine große Sache. Ninjas, Rock Raiders und Dschungelexpedition standen im Fokus. Doch dann kam „Episode I“ ins Kino, der erste LEGO-X-Wing flog durchs Kinderzimmer – und seitdem gibt es kein Halten mehr. Über 240 Sets sind mittlerweile erschienen und darin über 300 verschiedene Minifiguren. Wer da den Überblick behalten will, der braucht das „LEGO Star Wars: Lexikon der Minifiguren“. von Frank Stein Das „LEGO Star Wars: Lexikon der Minifiguren“ erschien erstmals 2012. Es hatte 208 Seiten, war empfohlen ab 7+, enthielt eine exklusive Han-Solo-mit-Rebellenorden-Minifigur und behandelte Sets bis zum Jahr 2011. Auch damals warb man übrigens schon mit über 300 präsentierten Minifiguren. Die erweiterte und aktualisierte Version des Buch hat nun 296 Seiten, ist ab 6+, enthält eine weiße Boba-Fett-Prototyp-Minifigur (deren Bedeutung nur echte Kenner wirklich zu schätzen wissen dürften) und umfasst Sets bis Anfang 2015 – wobei man hierzu wissen muss, dass die deutsche Ausgabe mehr als ein Jahr nach dem englischsprachige Original erschienen ist. Um der zum Zeitpunkt des deutschen Erscheinens bereits gestarteten „Episode VII“ noch irgendwie Respekt zollen zu können, wurden für die hiesige Ausgabe tatsächlich nachträglich 8 Seiten hinzugefügt, die allerdings nur einen groben und unvollständigen Überblick über die Charaktere aus „Das Erwachen der Macht“ geben.



Gerade der Aspekt hat unter Fans für einigen Unmut gesorgt, denn just diese neuen Helden und Schurken finden sich in der deutschen Ausgabe sehr präsent auf dem Cover, sodass man einen deutlich umfangreicheren Schwerpunkt erwartet hätte. Das Cover der englischsprachigen Ausgabe weicht davon völlig ab und lässt „Episode VII“ noch völlig außen vor. Diese Marketingmaßnahme mag für DK im Umfeld des Films eine naheliegende Entscheidung gewesen sein, doch viele der Käufer dürften beim Erhalt des Buchs Enttäuschung verspürt haben. Es sei also an dieser Stelle dringend davor gewarnt, hier zu viel zu erwarten. „Das Erwachen der Macht“ spielt keine nenneswerte Rolle in dem vorliegenden Buch!



Mal davon abgesehen ist auch die neue Ausgabe des Lexikons ein echter Leckerbissen für junge und jung gebliebene „Star Wars“-Fans. Das Buch ist in zehn Bereiche unterteilt: die Episoden I bis VI, „The Clone Wars“, „Star Wars Rebels“, „Star Wars“-Legends (das sind Sets zu Videospielen und Comics, die heute kein Kanon mehr sind) sowie die Bonusseiten zu „Episode VII“. Die Präsentation der Minifiguren erfolgt dabei grob chronologisch. Es beginnt also ganz vorne mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi und endet mit Rey, Finn und Co. Von einer Handvoll Übersichtsseiten – etwa zu Protokolldroiden – abgesehen, erhält dabei jede Figur eine ganze Seite, auf der sie großformatig präsentiert wird.



Außerdem finden sich auf den Seiten Varianten der Figur, eine kleine Datenbank zum abgebildeten Helden (in der z.B. steht, aus welchem Set er stammt) sowie ein paar Sätze Hintergrundinformation. Unverzichtbar sind natürlich die DK-typischen und wie immer mal produktionshistorischen („Dieses Dunkellichtschwert hat sonst nur Darth Mauls Minifigur, und zwar im Set Mandalorian Speeder (75022)“), mal storytechnischen („Die hohlen Hörner auf Shaaks Kopf nennt man Montrale.“) und mal echt überflüssigen („Blaue Lichtschwertklinge“ – deutet auf eine blaue Lichtschwertklinge) Hinweiskästchen rund um das Bild. All diese Infos sind nur Schlaglichter und machen aus dem Lexikon keinesfalls ein wissenschaftliches Buch. Entgegen der eigenen Aussage „unverzichtbar für Sammler“ will es das aber auch nicht sein. Wer einen kurzen Blick ins Innere wirft, merkt das sofort. Das Buch ist primär ein Spaßprodukt mit vielen Bildern und ein paar Aha-Effekten in Info-Häppchen-Form, mehr nicht.



Zur besseren Zuordnung der Figuren besitzen die Seitenränder übrigens eine Symbolleiste am oberen Seitenrand. (Die Farbkante am Rand ist rein dekorativ und hat nichts auszusagen.) Die farbigen Kreise in der Symbolleiste zeigen alle Bereiche an, in denen eine Minifigur vorkommt. Am Ende des Buchs steht noch ein zweiseitiges Interview mit dem LEGO-Star-Wars-Entwicklungsleiter Jakob Liesenfeld sowie ein Register, das alle Figuren alphabetisch auflistet und jeweils die Set-Nummern dahinter schreibt, in denen sie (oder Varianten von ihnen) zu finden waren.



Eine Frage, die sich Besitzern des alten Buchs natürlich stellt, lautet: Lohnt sich der Umstieg? Ich würde sagen: Ja. Das Buch ist nicht nur deutlich dicker und präsentiert so deutlich mehr Figuren. Es weist auch eine neue, exklusive Minifigur auf und alle Seiten wurden überarbeitet, um die Informationen zu den Figuren auf den aktuellen Stand zu bringen sowie Fehler auszumerzen, die im ersten Band noch existierten. Für den Preis von knapp 17 Euro ein Umstieg, der sich lohnt. Der einzige Knackpunkt: Natürlich ist das Buch heute schon wieder veraltet, denn die Sets ab der zweiten Jahreshälfte 2015 fehlen komplett. (Und „Das Erwachen der Macht“ wurde nur ein Verlegenheitseintrag spendiert.) Aber das Problem haben „Offline“-Lexika immer.



Fazit: Das „LEGO Star Wars: Lexikon der Minifiguren – Erw. und akt.“ ist vor allem eins: ein kunterbuntes und sehr unterhaltsam anzuschauendes Bilderbuch mit ganz vielen LEGO-Minifiguren. Gerade junge Fans dürfen davon begeistert sein, aber auch ältere Semester, deren Herz für LEGO und „Star Wars“ schlägt, schmökern hier mit viel Vergnügen. Für alle Erstkäufer eine definitive Kaufempfehlung, aber auch für Umsteiger lohnt es sich meines Erachtens. Einzig der Marketingabteilung von DK gehört auf die Finger geklopft, weil sie „Episode VII“ so prominent aufs Cover gesetzt haben, dann aber gerade dort gewaltige Lücken am Ende des Buchs klaffen. Das hat zwar produktionstechnische Gründe, aber so ist die Enttäuschung gerade bei Fans des neusten Films sozusagen vorprogrammiert. Insofern gibt es dann doch einen gewissen Abzug in der B-Note.

Star Wars – Die offizielle Geschichte von 1977 bis heute - 29.10.16

Star Wars: Lexikon der Helden, Schurken und Drioden – Erw. und akt. - 04.07.16



