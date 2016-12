Das kooperative Familienspiel „Die Zwerge“ bekommt eine Erweiterung. Angemessen ist hier sogar eine „Saga“-Erweiterung, denn mit dieser können die Spieler als Protagonisten die Abenteuer der Zwerge aus den Folgeromanen nachempfinden.

von Lars Jeske

Die Fantasy-Reihe um „die Zwerge“ von Markus Heitz mit mittlerweile 5 Romanen (2003 bis 2015) ist ein Phänomen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international sind die Geschichten um Tungdil, Böndal und Lot-Ioan sehr erfolgreich und erfreuen sich großer Beliebtheit. Mittlerweile hat die Saga auch die gängige Merchandise-Maschine erwischt. Nach Roman und Hörbuch folgten T-Shirts, Krüge, eine ganze Tour in Form einer musikalischen Live-Lesung, Graphic Novels, Abenteuer-Spielbücher, ein Spin-Off der Albae und natürlich auch diverse Brettspiele und sogar eine Abenteuer-App. Das erste Videospiel ist gerade veröffentlicht und eine Verfilmung noch nicht vom Tisch.



Das Grundspiel von 2012 wurde von Michael Palm & Lukas Zach sehr stimmig umgesetzt. Es entstand ein kooperatives Brettspiel, welches eine moderate Spielzeit von um die 75 Minuten hat und nicht nur Strategen fesselt. Es ist nämlich auch familienfreundlich und für Gelegenheitsspieler, darum also nicht zu schwer oder zu komplex. Zudem fördert es eben den Zusammenhalt. Entweder alle gewinnen oder alle verlieren, dennoch wird der Würfelglückliche begünstigt. Um das Spiel auch international zu platzieren, wurde über die Kickstarter-Plattform im Jahre 2015 dieses erfolgreich amerikanisch lokalisiert und ebenso gleich die „Saga“-Erweiterung mit erschaffen. Diese liegt nun auch in der deutschen Fassung vor – endlich, nach einem Jahr Verzögerung und dem Unmut der Backer, aber das soll hier nicht das vorrangige Thema sein.



Ebenso groß wie das Grundspiel, kommt die Box der „Saga“-Erweiterung daher und besticht optisch noch mehr durch die liebevolle Gestaltung. Das Cover kommt dem einen oder anderen schon bekannt vor, war es doch das der „Collector’s Edition“ (mit den bemalten Zwergen-Minis), bevor die reguläre 1. Edition dann das gewohnte Cover vom Roman hatte. Leider wird nicht viel Neues geboten, wenn man sich dem Packungsinhalt annähert. In der „Limitierten Erstausgabe“ dieser „Saga“-Erweiterung sind Ersetzungsmarker für die einfachen Holzquader des Grundspiels für die feindlichen Armeen der Orks, Trolle und Albae enthalten. Diese sehen sehr schön aus und tragen eindeutig zum Flair des Spiels bei. Da diese etwas größer sind, brauchen sie auch etwas mehr Platz. – Kein Problem, das Spielbrett wurde nahezu unverändert, jedoch eben etwas größer noch einmal beigelegt. Der Rat der Zwerge hat somit nun ein eigenes Tableau. Ebenso enthält die Box etwas größere Marker für das „Tote Land“ und nun gibt es auch ansprechende Plastikfiguren für die Pappmarker des Heldmarkers, Untergangssteins und Ratsmarkers. Kurzum: Viel Ersatzmaterial, welches bisherige Komponenten austauscht und schöner aussieht, aber noch keinen spielerischen Mehrwert bringt.



Wirklich neu und somit das Kernstück sind die Sets a 12 Saga-Karten für die drei noch ausstehenden Romane, die bisher noch kein Szenario bekommen hatten. Dazu gibt es ein paar Pappmarker und neue Bedrohungskarten, die nun und nur in der Saga zum Einsatz kommen. Zusammen mit dem neuen spielbaren Charakter jedoch für eine hochpreisige Erweiterung recht dürftig. Selbst mitgerechnet, dass nun sogar 6 Spieler gleichzeitig in die Rolle der Zwerge schlüpfen können und mit dabei helfen, das Geborgene Land zu beschützen.



Exkurs: Mitspielen darf man jetzt auch als Gandogar Silberbart, seines Zeichens der König der Vierten – oder ist es doch „der Wahre Tungdil“? Karte & Figur widersprechen sich. Und in der Tat, ist es wohl eher ein Missgeschick der Produktion und keine berechnende Marketingstrategie: Der geplante einzig neue Held der Erweiterung hat leider die falsche Figur bekommen. Die richtige soll jedoch in der separat erhältlichen Charakter-Erweiterung dabei sein (neben 5 anderen wichtigen Charakteren der Romane), wo eben die Karte vom Wahren Tungdil beiliegt, aber nicht dessen Figur. (Für den 5. und aktuell letzten Roman behalf man sich damals mit der Idee, dessen Szenario als Dreingabe dem 2-Personenspiel „Die Zwerge – das Duell“ beizulegen.) Ebenso ist die neue Figur leider etwas zu klein und filigran im Gegensatz zu den bisherigen Miniaturen und stört dadurch den Gesamteindruck.



Zum Thema Figuren und Suboptimalitäten: Die Holzfiguren für die Gegner der aktuell erhältlichen „Limitierten Erstauflage“ dieser Erweiterung sind eine gute Idee, aber vom Maßstab her nicht sinnvoll. Natürlich ist es richtig, dass die feindlichen Heerscharen übermächtig und überlebensgroß sind, vor allem gegenüber den wenigen, bedeutend kleineren Zwergen. Aber die Holzfiguren der Feinde sind zu groß bzw. zu klobig geraten, sodass sie vor allem ab der Mitte des Spiels stören, wenn zu viele auf der Landkarte platziert werden müssen. Außerdem ist der Schwerpunkt der schwarzen Trolle-Figuren zu hoch, nicht nur bei der Bewegung durch Grobmotoriker. Diese Figuren kippen oft um und reißen dann andere Figuren mit, sodass auch die Einheiten der angrenzenden Felder verrutschen. Gut für die Stimmung (eine Flut von Feinden bricht über uns herein), schlecht um die Spielregeln korrekt zu beachten. – Ach, gäbe es doch einfach nur keine Holzquader für diese Truppen, um besser die Übersicht zu behalten.



Schön ist wiederum, dass die Szenarien eng am jeweiligen Buch dranbleiben und einen hohen Wiedererkennungswert haben. Die Schlüsselszenen der Romane werden jeweils als Aufgaben für die Helden gestellt. Analog zum Schmieden der Feuerklinge gilt es jetzt beispielsweise sich gegen die Avatare zu behaupten oder die Suche nach den Diamantensplittern erfolgreich zu gestalten. Letztere dienen dazu, im Rat der Zwerge mehr Einfluss zu erlangen, welcher sich wiederum positiv auf die Aufträge auswirkt und deren Schwierigkeitsgrad zu Gunsten der Spieler verschiebt. Darum ist es auch zu verschmerzen, dass es keine so große Varianz an Aufgaben pro neuem Saga-Szenario gibt, da eben die Authentizität des jeweils zugrundeliegenden Romans gewahrt werden sollte. Dadurch, dass man sich darauf limitiert, um eben dicht an der Geschichte zu bleiben, sind die Szenarien jedoch nicht ganz so abwechslungsreich und das Spiel vorhersagbarer, da fast immer die gleichen Aufgaben zu erledigen sind.



Der Schwierigkeitsgrad und die Spieldauer dieser „Saga“-Erweiterung bleiben im Vergleich zum Grundspiel angenehmerweise erhalten. Es wird nicht unmöglich, die Szenarien zu gewinnen (egal mit wie vielen Zwergen sich die Spieler der Armee des Bösen entgegenstellen), auch wenn das Würfelglück weiterhin von entscheidender Bedeutung ist. Einige der Aufgaben sind dabei schon kniffliger, aber einem echten Zwerg rollen die Würfel glücklich aus der Hand. Im Durchschnitt bleiben die Abenteuer auch unter zwei Stunden Spieldauer und haben einen positiven Ausgang für die Spieler. Am generellen Spielprinzip ändert sich nicht. Wichtig ist es aber vor allem die wenigen, jedoch weitreichenden Regeländerungen für die „Saga“-Szenarien vorher gründlich zu lesen, um nicht alles grundlegend falsch zu spielen. Das wirkt etwas aufgesetzt und blockiert am Anfang. Vor allem, wenn man erwartet einfach losspielen zu können, da man sich einfach „nur“ in die neuen Geschichten stürzen will, um das Geborgene Land zu beschützen.



Fazit: Schöner spielen mit Erweiterung. „Die Zwerge – Die Saga-Erweiterung“ ist eine tolle Idee in mäßiger Umsetzung. Wenn man alles aufbaut, dann bleibt viel aus dem Originalspiel zurück, da jetzt einfach hübschere Teile benutzt werden sollen und es vor allem eine optische Aufmöbelung des Grundspiels ist. Anstatt einer großen „Saga“-Erweiterung hätte inhaltlich gesehen auch eine kleine Szenario-Expansion gereicht und die verbesserten Komponenten wären alternativ ein separates Upgrade-Kit oder Teile einer 2. Version des Grundspiels geworden. Die Szenarien sind jedoch tadellos und vor allem für Fans der Buchserie ein spielerischer Gewinn.