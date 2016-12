We Are the Crowd! 4 >

Wenn man sich den Altersdurchschnitt der Rollenspielszene anschaut, dürfte man wohl zu dem Schluss kommen, dass der Großteil der Spieler in den 1980er-Jahren groß geworden ist. „Tales from the Loop“ spielt in dieser Zeit, und die Spieler übernehmen die Rolle von Jugendlichen in Schweden. Jedoch hat die schwedische Regierung Ende der 1960er einen Teilchenbeschleuniger fertiggestellt, den sogenannten Loop. Nun kommt es in den 1980ern zu Mysterien, die die Spieler zu lösen haben. Das Spiel fängt die Stimmung aus Filmen wie „Die Goonies“ oder auch der Serie „Stranger Things“ ein. Das Regelsystem basiert auf „Mutant: Year Zero“, welches von denselben Entwicklern veröffentlicht wurde, während die großartigen Grafiken für das Spiel von Simon Stälenhag kommen. Das Grundregelwerk in gedruckter Form gibt es für ca. 36 €, wobei noch ca. 5 € Versandkosten dazu kommen.

https://www.kickstarter.com/projects/1192053011/tales-from-the-loop-roleplaying-in-the-80s-that-ne

Enddatum: 15.12.2016



In „Lisboa“ von Vital Lacerda geht es um den Wiederaufbau von Lissabon nach dem Erdbeben im Jahre 1755, dem ein Tsunami und eine Feuersbrunst folgte. Die Stadt wurde fast komplett zerstört, und der Marquis entschied sich, die Stadt wieder aufzubauen. Die Spieler übernehmen nun die Rolle von Adligen, die versuchen, ihren Einfluss zu nutzen, um dies zu bewerkstelligen. Zuerst müssen jedoch die Trümmer entfernt werden, bevor man neue Gebäude errichten kann, die aber nach einem genauen Muster errichtet werden mussten. So hatten Uhrmacher und Goldschmiede ihre eigene Straße und durften nirgendwo anders ein Geschäft eröffnen. Das Spiel ist für 1 bis 4 Spieler und an erfahrene Spieler gerichtet. Für 89 € gibt es Kickstarter-Version mit deutscher Anleitung bei der Spieleschmiede.

https://www.spiele-offensive.de/Spieleschmiede/Lisboa/

Enddatum: 16.12.2016



„Vast: The Crystal Caverns“ ist eine Neuauflage eines schon erfolgreichen Kickstarter-Projekts, welches nun in aktualisierter Form erscheint. Bei dem asymmetrischen Spiel übernimmt jeder Spieler eine andere Rolle, die auch auf vollkommen andere Art gewinnen kann. Der Ritter zum Beispiel muss den Drachen erschlagen, während dieser erst einmal erwachen muss, um dann aus der Höhle zu fliehen. Jedoch wird auch die Höhle von einem Spieler übernommen, der die Höhle zuerst ausbaut und sie dann wieder zusammenfallen lässt und dabei versucht, die anderen Spieler darin zu begraben. Neuerung bei dieser Neuauflage sind die Miniaturen, die man nun für die einzelnen Charaktere erwerben kann, genauso wie neue Add-Ons mit neuen spielbaren Kreaturen. Das Grundspiel gibt es für 60 $ plus 15 $ Versand, die Version mit den Miniaturen für 85 $ plus 20 $ Versand. Für Spieler, die schon die erste Version besitzen, gibt es aber auch die Möglichkeit, die einzelnen Teile nachzukaufen.

https://www.kickstarter.com/projects/2074786394/vast-the-crystal-caverns-second-printing-with-mini

Enddatum: 19.12.2016



Nachdem Ulisses schon erfolgreich die W20-Version von „Vampire“ auf den Markt gebracht hat, gibt es nun eine Kampagne für „Werewolf“. Neben dem Grundregelwerk gibt es drei weitere Quellenbände in der Kampagne, die einem Hintergrund über die Feinde der Garou, andere Formwandler und die Welt der Dunkelheit werfen. Die Bände werden auf jeden Fall in den Handel kommen, doch hat man hier die Möglichkeit, die limitierten Deluxe-Versionen der Bücher zu erwerben. Das Grundregelwerk mit seinen über 500 Seiten gibt es für 80 €, während man alle vier Bände für 200 € erhält. Die Deluxe-Version des Grundregelwerks kann man für 140 € erwerben.

http://www.ulisses-crowdfunding.de/crowdfunding-53.html

Enddatum: 7.1.12017



„Kingdom Death: Monster“ gehörte zu den ersten Kickstarter-Spielen, die sich durch eine Unmenge an Figuren auszeichneten. Über 2 Millionen $ kamen im Jahr 2012 zusammen, um das Spiel zu finanzieren, und trotzdem gab es viele im Nachhinein, die bei dem Kickstarter noch gerne mitgemacht hätten. Jetzt gibt es eine erneute Möglichkeit, das Spiel über Kickstarter zu beziehen, indem man bei der Version 1.5 mitmacht. Alles, was es schon beim Vorgänger gab, kann man auch hier wieder erwerben, und es gibt noch viele neue Erweiterungen für das Spiel, die man bekommen kann. Ein Upgrade Kit von Version 1.0 auf 1.5 gibt es für 60 $, während man die komplette neue Version für 250 $ beziehen kann, wobei man noch die Möglichkeit hat, verschiedene Add-Ons zu kaufen. Innerhalb der ersten 19 Minuten waren schon 1 Million $ gesammelt und mit über 6 Millionen $ bisher, kann die neue Version von „Kingdom Death: Monster“ noch „Exploding Kittens“, das bisher erfolgreichste analoge Spiel auf Kickstarter, überholen.

https://www.kickstarter.com/projects/poots/kingdom-death-monster-15

Enddatum: 8.1.2017



