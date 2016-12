Sherlock Holmes 25: Der Angestellte des Börsenmaklers > Hörspiele

Immer weiter geht es bei Titania Medien mit den Vertonungen originaler Sherlock-Holmes-Abenteuer aus der Feder von Sir Arthur Conan Doyle. Ihren Anfang nahm die Hörspielreihe unter dem Titel „Sherlock Holmes – Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs“ mit neuen eigenen Geschichten um die Figuren Holmes und Watson und deren Zeitgenossen. Doch bald verlegte man sich auf konsequente Bearbeitungen der Originalvorlagen. So auch mit Folge 25 „Der Angestellte des Börsenmaklers“ der Hörspielserie, deren Titel nunmehr lediglich noch „Sherlock Holmes“ lautet. von Simon Ofenloch Der junge Hall Pycroft bittet den Londoner Privatdetektiv Sherlock Holmes um Hilfe, da er meint, dass es in der Firma, die ihn zu äußerst lukrativen Bedingungen eingestellt hat, nicht mit rechten Dingen zugeht. Sherlock Holmes wiederum bittet seinen Freund Dr. John Watson um Mithilfe bei diesem Fall, und so sind die beiden Ermittler bald schon auf dem Weg nach Birmingham, um das Schlimmste gerade noch zu verhindern.



Die dem Hörspiel zugrundeliegende Erzählung des britischen Schriftstellers Sir Arthur Conan Doyle erschien unter dem Originaltitel „The Stockbroker's Clerk“ erstmals im März 1893 im Londoner „Strand Magazine“. Später wurde sie im Sammelband „Die Memoiren des Sherlock Holmes“ (im Original: „The Memoirs of Sherlock Holmes“) ein zweites Mal veröffentlicht. In Deutschland erschien die Geschichte auch unter den Titeln „Der Fehler in der Rechnung“, „Der junge Börsenmakler“, „Der Schreiber des Börsenmaklers“, „Ein sonderbares Stellenangebot“ und „Eine sonderbare Anstellung“. Der Fall ist ziemlich überschaubar und weist Ähnlichkeiten mit einem früheren Einsatz des dynamischen Duos aus Meisterdetektiv und begleitendem Chronisten auf, der unter dem Titel „Der Bund der Rotschöpfe“ oder „Die Liga der Rotschöpfe“ bekannt ist. Entsprechend erscheint er weniger originell als andere, kann aber mit einem einigermaßen dramatischen und überraschenden Ende aufwarten, das allerdings ziemlich aus dem Nichts geboren erscheint.



Nur fünf Sprecher sind für die Vertonung der Geschichte notwendig, darunter die Stammbesetzung aus Joachim Tennstedt als Sherlock Holmes und Detlef Bierstedt als Dr. Watson. Hall Pycroft wird von Florian Jahr gesprochen, als zwielichtiger Arthur Pinner ist Matthias Lühn zu hören. Und Titania-Medien-Geschäftsführer Marc Gruppe, der das Drehbuch verfasste wie auch für Produktion und Regie mitverantwortlich zeichnet, springt als kurz auftretender Kutscher ein. Eine besondere Leistung vollbringt Matthias Lühn, was auf die ursprüngliche Vorlage rekurriert. Die Sprecherleistungen werden bestens umrahmt von passenden Geräuschen und begleitender Musik in bester Güte. Ebenso qualitätsvoll ist auch wieder das Covermotiv von Ertugrul Edirne geraten, das auf einer ganz ähnlichen früheren Zeichnung von „Strand Magazine“-Illustrator Sidney Paget aufbaut.



Fazit: Mit Folge 25 „Der Angestellte des Börsenmaklers“ gesellt sich eine weitere gefällige Hörspielbearbeitung zur Titania-Medien-Reihe über die Abenteuer des berühmten Meisterdetektivs Sherlock Holmes und dessen Entourage. Die Kanon-Erzählung von Sir Arthur Conan Doyle, die als Vorlage dient, mag eine der schwächeren sein, die Vertonung aber überzeugt mit der bei Titania Medien üblichen handwerklichen Feinarbeit.

Sherlock Holmes 25: Der Angestellte des Börsenmaklers

Hörspiel nach der Erzählung von Sir Arthur Conan Doyle

Marc Gruppe

Titania Medien 2016

ISBN: 978-3-7857-5258-6

1 CD, ca. 46 min., deutsch

Preis: EUR 8,00



