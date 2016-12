Rippers Resurrected: Spielerhandbuch > Rollenspiele, Savage Worlds

Auf der diesjährigen SPIEL erblickte die Neuauflage des „Savage Worlds“-Settings „Rippers“ mit dem schönen Beinamen „Resurrected“ das Licht der Welt. Was erwartet die Spieler in dieser Version des viktorianischen Horror-Rollenspiels? von André Frenzer Entgegen der ursprünglichen Version von „Rippers“, die als einzelner Hardcoverband erschien, entschied sich Prometheus Games, die Neuauflage „Rippers Resurrected“ in einer zweibändigen Version aufzulegen. „Rippers“ erscheint damit aufgeteilt in ein „Spieler“- und ein „Spielleiterhandbuch“. Beide Bücher sind ungefähr 120 Seiten stark und liegen als Softcover in einem Format vor, dass in der Größe zwischen A4 und A5 schwankt. Was aber erwartet nun die Spieler im „Spielerhandbuch“?



Die „Rippers“ sind eine Organisation von Monsterjägern, die im Verborgenen agieren und es rund um den Globus mit den Mächten der Finsternis aufnehmen. Vampire, Werwölfe, Hexen oder noch viel grausigere Kreaturen haben sich in einem Bund – der Kabale – verschworen und kämpfen gegen die Ripper. Diesen steht jedoch eine außergewöhnliche Technik zur Verfügung, entreißen („rippen“) sie doch gefallenen Gegnern Organe oder Essenzen, um sie sich selbst einzusetzen und so die Stärke der Kreaturen der Nacht in sich aufzunehmen. So entsteht eine gewisse Chancengleichheit im Kampf, die während den Ereignissen der ersten Plotpoint-Kampagne im ursprünglichen Settingband dazu führte, dass die Kabale nahezu besiegt wurde.



Das „Spielerhandbuch“ legt – nach einer kurzen Einleitung, welche die Geschichte der Rippers umreißt – gleich mit allen notwendigen Regeln los. Neben Hinweisen zur Charaktererschaffung und neuen Charakterkonzepten findet sich natürlich auch eine umfangreiche Ausrüstungsliste in dem Buch wieder. Interessanter wird es bei den settingspezifischen Zusatzregeln, die zum Beispiel eine Form der geistigen Stabilität einführen – immerhin implantieren sich die Ripper Organe mächtiger Monstren. Das geht kaum spurlos an jemandem vorbei. So entsteht eine interessante „Dr. Jekyll-gegen-Mr. Hyde“-Dramatik in den meisten Charakteren.



Es folgen Regeln, mit deren Hilfe Spieler eine eigene Loge gründen können. Logen sind die Quartiere der einzelnen Ripper-Zellen in unterschiedlichen Städten. Die mitgelieferten Regeln ermöglichen eine liebevolle Ausgestaltung des eigenen Geheimquartiers mit zahlreichen Optionen. Abgerundet wird der Regelteil schließlich mit zahlreichen Beispielen für die sogenannte Rippertech sowie den Regeln für die Implantation der monsterhaften Verbesserungen für die eigenen Charaktere.



Knapp die zweite Hälfte des Bandes widmet sich dann dem eigentlichen Setting. Wie lebt es sich im viktorianischen Zeitalter? Wie sind die politischen Verhältnisse? Auf welchem Stand sind Medizin und Technik? Außerdem erhält der Spieler eine umfangreiche Weltbeschreibung, ein Streifzug der auch die bekanntesten Logen der Ripper vorstellt sowie einige Geheimnisse anreißt, von denen die meisten Ripper wissen.



Der Band ist vollfarbig und reichhaltig illustriert. Die Illustrationen bewegen sich dabei auf einem annehmbaren Niveau, absolute Hingucker sind aber nur wenige vorhanden. Der Text ist gut strukturiert und mit verschieden gewichteten Zwischenüberschriften klar lesbar gesetzt. Die Tabellen sind deutlich vom restlichen Text abgesetzt und gut lesbar. Auch das Lektorat hat gute Arbeit geleistet. Für die technische Seite gibt es damit eine gute Zwischennote.



Fazit: „Rippers Resurrected“ liefert ein interessantes Setting mit viel Action, dramatischen Charakteren und zahlreichen finsteren Gegnern. Das „Spielerhandbuch“ im Speziellen liefert tatsächlich alles, was ich als Spieler über das Setting wissen muss. Die Regelergänzungen wirken sinnvoll und wenig weitschweifig und gerade das zweischneidige Schwert der Rippertech sorgt für ambivalente Charaktere. Einzig der Preis scheint mir für ein 120-seitiges Softcover recht hoch angesetzt; jede „Rippers Resurrected“-Spielgruppe sollte aber zumindest in eine Ausgabe des „Spielerhandbuches“ investieren. Es lohnt sich.





Rippers Resurrected: Spielerhandbuch

Quellen- und Regelband

Simon Lucas, Sascha Schnitzer u. a.

Prometheus Games 2016

ISBN: 978-3944713465

120 S., Softcover, deutsch

Preis: EUR 24,95



bei

Quellen- und RegelbandSimon Lucas, Sascha Schnitzer u. a.Prometheus Games 2016ISBN: 978-3944713465120 S., Softcover, deutschPreis: EUR 24,95bei pegasus.de bestellen Artikel zum Weiterlesen Rippers - 29.10.12

Savage Worlds – Gentleman’s Edition - 08.05.09



< zurück zu Rezi Single Ansicht