Die „Eisernen Königreiche“ sind die reichhaltig ausgestaltete Hintergrundwelt der TableTop-Spiele „Warmachine“ und „Hordes“. Mit der bereits fünften Episode der „Geschichten aus den Eisernen Königreichen“ will Ulisses den Einstieg in diese bunte Welt einfacher machen. von André Frenzer Die „Geschichten aus den Eisernen Königreichen“ versammeln dabei jeweils drei Kurzgeschichten aus der Feder von verschiedenen Autoren. Allen Autoren ist gemein, dass sie bereits in irgendeiner Beziehung zum englischsprachigen Mutterhaus der Eisernen Königreiche, Privateer Press, stehen und dort zum Beispiel als Redakteur oder Layouter tätig sind.



Das 32-seitige ePub wird durch ein gut gemachtes Cover eingeleitet. Die hier bereits abgedruckten Fraktionssymbole verraten dem Leser auch gleich, welche Armeen in den Kurzgeschichten vertreten sein werden. Einer kurzen, fünfseitigen Vorstellung der Eisernen Königreiche schließen sich die Geschichten an.



In „Das Ende eines Helden“ treffen wir abermals auf die Skorne, nun aber auf einen ihrer größten Krieger. „Ein nächtlicher Überfall“ führt uns an der Seite von Satyxis-Piraten in einen nächtlichen Überfall auf ein cygnarisches Küstendorf. In „Der Ruf des Stammes“ wiederum folgen wir einem trollischen Kriel auf Wanderschaft.



Leider sind im Vergleich zu den letzten beiden Episoden wieder deutlich stärker Kampfszenen in den Vordergrund gerückt. So dienen die Geschichten hauptsächlich dazu, die vorgestellten Truppentypen in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Interessante Wendungen oder Gedankengänge sind so kaum zu erwarten; einzig „Der Ruf des Stammes“ vermag mit trollischem Humor zu punkten.



Ein umfangreiches Glossar, das die wichtigsten in den Kurzgeschichten verwendeten hintergrundwelttypischen Begriffe erklärt, rundet das Dokument ab.



Fazit: Auch die letzte Episode der ersten Staffel der „Geschichten aus den Eisernen Königreichen“ reißt im Guten wie im Schlechten nicht aus dem Gesamtkonzept aus. Die Kurzgeschichten sind ziemlich simpel und erinnern an Erzähl-Einschübe, wie man sie in dickeren Rollenspielregelwerken oft findet. Wer aber nicht genug von Kriegseinsätzen in dieser Welt bekommen kann oder einfach mal in den reichhaltigen Hintergrund hineinschnuppern möchte, macht bei dem niedrigen Preis sicher nicht viel falsch.

